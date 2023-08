MAESTRO : Leonard Bernstein revisité par Bradley Cooper, bande-annonce du film Netflix

La bande-annonce du prochain film biographique de Bradley Cooper, MAESTRO, est sortie. Le film raconte l’histoire du compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein. Et Cooper y joue également le rôle-titre.

La bande-annonce donne un aperçu de la vie de Bernstein, de ses débuts à New York à sa carrière de chef d’orchestre et de compositeur. On y voit également Bernstein dans sa vie personnelle, y compris ses relations avec sa femme Felicia Montealegre et son amant Tom Cothran.

MAESTRO est réalisé par Bradley Cooper (A Star Is Born) et co-écrit avec Josh Singer (Spotlight, First Man). Le film met également en vedette Carey Mulligan (Promising Young Woman) dans le rôle de Felicia Montealegre. À la production, entre autres, on retrouve Todd Phillips, Martin Scorsese et Steven Spielberg.

Avant d’être sur Netflix dès le 20 décembre 2023, MAESTRO sera présenté en avant-première à la Mostra de Venise, qui débute fin du mois.

Nos dernières bandes-annonces