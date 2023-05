TYLER RAKE 2 : la bande-annonce du retour du mercenaire Chris Hemsworth

Le très attendu Tyler Rake 2 vient juste de dévoiler sa bande-annonce, annonçant ainsi la sortie officielle du film pour le 16 juin 2023 sur Netflix.

TYLER RAKE 2 reprend là où les événements du premier opus se sont arrêtés. Chris Hemsworth reprend son célèbre rôle de mercenaire, Tyler Rake, et il est clair que cette fois-ci, il sera confronté à des défis encore plus difficiles…

Le trailer nous montre des scènes époustouflantes d’action et une intrigue qui promet un spectacle haletant du début à la fin. Nous voyons Tyler confronté à une nouvelle mission dangereuse : extraire de prison la famille martyrisée d’un impitoyable gangster géorgien.

Le film est réalisé par Sam Hargrave, qui a également réalisé le premier opus, et produit par les frères Russo (Avengers : Endgame). Riche en cascades explosives et à couper le souffle, le trailer de TYLER RAKE 2 laisse présager un film rempli d’adrénaline, d’intensité et d’émotion.

Chris Hemsworth avait déjà déclaré qu’il était impatient de reprendre son rôle de Tyler Rake, et il ne fait aucun doute que les fans seront ravis de le voir sur grand écran dans ce nouveau volet.

TYLER RAKE 2 sortira sur Netflix le 16 juin 2023 !

