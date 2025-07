On a bravé les T-Rex et les velociraptors pour classer toute la saga Jurassic Park, y compris le tout nouveau Jurassic World : Renaissance. Alors, quel est le meilleur Jurassic Park ?

On s’est tous posé la question, en plein marathon ou après une énième rediffusion : quel est « vraiment » le meilleur film de la saga Jurassic Park ? Pour en avoir le cœur net, on a décidé de ne pas se fier à notre propre nostalgie (même si l’envie était forte), mais d’aller chercher des données fiables. Et pour ça, quoi de mieux que la communauté de cinéphiles acharnés de Letterboxd ?

On a donc enfilé notre plus belle tenue de paléontologue et on a fouillé le site pour classer tous les films, du moins bien noté au plus acclamé. Accrochez-vous, la balade en Jeep va être mouvementée, surtout avec un petit nouveau dans le parc !

7. Jurassic World : le monde d’après

En queue de peloton, on retrouve le dernier opus de la trilogie « World ». Il semblerait que la promesse de voir des dinosaures envahir notre monde n’ait pas totalement convaincu. Les critiques sur Letterboxd pointent du doigt un scénario un peu longuet et une intrigue qui s’éloigne de ce qui faisait le sel des premiers films. Malgré le plaisir de retrouver le casting original aux côtés de la nouvelle génération, le film est souvent considéré comme la conclusion la moins inspirée de la saga.

6. Jurassic World : Fallen Kingdom

Juste avant, on trouve Fallen Kingdom. Le film a divisé, c’est le moins qu’on puisse dire. Si certains ont apprécié le ton plus sombre, presque horrifique dans sa deuxième partie, beaucoup ont eu du mal avec une intrigue jugée un peu bancale et des personnages manquant de profondeur. L’idée de transformer le manoir Lockwood en maison hantée avec un dinosaure tueur était audacieuse, mais n’a pas fait l’unanimité auprès des fans.

5. Jurassic World : Renaissance

Le petit dernier vient se nicher ici, selon les toutes premières tendances. Sorti tout récemment, le film est encore en train de trouver sa place, mais les premiers avis sur Letterboxd le situent dans le ventre mou du classement. Réalisé par Gareth Edwards, le film tente un retour aux sources avec une ambiance plus proche du film de monstre et une intrigue plus simple. Si beaucoup saluent une réalisation plus inspirée et une tentative de s’éloigner des intrigues alambiquées des précédents opus, d’autres lui reprochent un certain manque d’originalité et des personnages peu mémorables. Un film jugé « correct », qui semble meilleur que les deux derniers, mais pas encore au niveau des classiques.

4. Jurassic Park 3

Ah, Jurassic Park 3 ! Le film mal-aimé qui, avec le temps, a trouvé une certaine rédemption. C’est court, c’est direct, et ça ne s’embarrasse pas d’une intrigue complexe. On y va pour voir des dinosaures, et notamment le fameux Spinosaurus qui met une raclée au T-Rex (un sacrilège pour certains !). C’est un pur film de monstre, un divertissement simple et efficace qui, sans atteindre des sommets, fait le job.

3. Jurassic World

Le renouveau de la franchise ! En 2015, Jurassic World a réussi son pari : faire revenir le public en masse sur Isla Nublar. Le film est un hommage vibrant au premier opus, tout en introduisant de nouveaux personnages et, bien sûr, un nouveau dinosaure terrifiant : l’Indominus Rex. C’est un blockbuster moderne, bourré d’action et de nostalgie. Même si le scénario n’est pas le plus fin, le spectacle est au rendez-vous et le plaisir de voir le parc enfin ouvert est bien réel.

2. Le Monde Perdu : Jurassic Park

La première suite, réalisée par Spielberg lui-même. Plus sombre et plus violent que l’original, Le Monde Perdu nous emmène sur une deuxième île où les dinosaures vivent en liberté. Le film offre des scènes d’action mémorables, comme l’attaque de la caravane suspendue au-dessus du vide. Même s’il n’a pas l’effet de surprise du premier, il reste une suite solide et très appréciée pour son ambiance et le retour de l’iconique Ian Malcolm.

1. Jurassic Park

Bon, OK, était-ce vraiment une surprise ? Le premier, l’unique, l’indétrônable. Jurassic Park n’est pas seulement le meilleur film de la saga, c’est un chef-d’œuvre du cinéma qui a marqué des générations entières. La réalisation de Steven Spielberg, la musique de John Williams, les effets spéciaux révolutionnaires… tout est culte. Le film a su créer un équilibre parfait entre l’émerveillement, l’aventure et la terreur. Plus de 30 ans après sa sortie, la magie opère toujours et sa première place sur Letterboxd est tout sauf une surprise. La vie trouve toujours son chemin, et ce film a trouvé le chemin du panthéon du cinéma.

Et voilà ! C’est le classement officiel selon la communauté Letterboxd, incluant les premières impressions sur le nouveau venu. Bien sûr, chacun a son propre classement dans le cœur. N’hésitez pas à partager le vôtre !

Nos dernières bandes-annonces