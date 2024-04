Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Pleine de raretés, la collection Angoisses des éditions Rimini s’agrandit avec deux nouvelles sorties en combo Blu-ray DVD : LE CHAT ET LE CANARI de Radley Metzger et LES RATS ATTAQUENT de Robert Clouse. Deux films radicalement différents, disponibles chacun en qualité restaurée.

Crédit : Rimini éditions

LE CHAT ET LE CANARI, fable macabre à l’aune du slasher

En 1978, le giallo et les films d’épouvante italiens font recette. Inspiré de cet univers, LE CHAT ET LE CANARI adapte la pièce éponyme de John Willard, qui s’y prête effectivement plutôt bien. En 1934, dans le somptueux décor d’un manoir gothique, six cousins-cousines se réunissent pour découvrir le testament de leur richissime oncle, décédé pourtant vingt ans plus tôt. Décrit comme un original, l’aïeul est parvenu, malgré les limitations techniques de l’époque, à leur faire parvenir un message vidéo. Il y nomme effectivement son héritier, mais appose d’étranges conditions pour obtenir le précieux sésame. Rien de bien contraignant, mais la présence d’un tueur fou échappé de l’asile vient soudain contredire le bon déroulement de la passation.

Par son développement en whodonit et par la présence d’un tueur masqué, le film de Radley Metzger, plus connu pour ses réalisations érotiques, préfigure la première grande vague du slasher, initié la même année par Halloween de John Carpenter. Outre le giallo italien, il rappelle aussi les grands films d’épouvante des décennies passées – La Maison du diable en tête. Avec son bagage de références et sa dimension d’hommage, LE CHAT ET LE CANARI ne manque pas pour autant de capter l’air du temps par cet appel du pied au slasher. Le film se révèle, de plus, bourré d’idées créatives, dont un générique diégétique du plus bel effet. Entre film d’épouvante, polar et comédie légère, cette rareté méritait bien une sortie remasterisée, malgré l’absence de bonus qu’on ne peut s’empêcher de regretter.

LE CHAT ET LE CANARI sort en haute définition en combo Blu-Ray et DVD chez Rimini éditions. Le film est accompagné d’un livret de 24 pages intitulé Qui veut gagner des millions ?, rédigé par Marc Toullec.

LES RATS ATTAQUENT, cousins mutants de Ben

Crédit : Rimini éditions

Produit par la société de production hong-kongaise Golden Harvest, LES RATS ATTAQUENT intègre la longue liste des films d’agression animale post Les Dents de la mer. Sorti en 1988, dix ans après le maître étalon du rat tueur Willard et sa suite Ben, le film de Radley Metzger – réalisateur d’Opération Dragon avec Bruce Lee – apparaît en fin d’exploitation. Adaptation du roman de James Herbert, Les Rats, il choisit de s’émanciper de son matériau de base pour tenter de surprendre un public déjà rompu à l’exercice. Or, LES RATS ATTAQUENT s’en sort étonnement bien, avec des scènes d’agression spectaculaires perpétrés dans la ville de Toronto par d’énormes rats mutants. Bien que le récit peine quelque peu à nous tenir en haleine…

En effet, le manque de développement des personnages rend certaines sous-intrigues ennuyeuses et anecdotiques – simples prétextes à allonger la sauce. Néanmoins, le film s’avère réellement généreux en matière d’attaque de rats. Des marionnettes aujourd’hui bien risibles, qui confèrent toutefois un charme kitsch à l’ensemble : les amateurs d’agression animale vintage y trouveront leur compte. Même si Les Assiégés, film de chiens tueurs également signé Robert Clouse, se révèle supérieur par bien des aspects. On déplorera aussi le peu de bonus dans le coffret de Rimini : une bande-annonce uniquement. On aurait effectivement aimé en savoir un peu plus sur cette bande de rongeurs assoiffés de sang…

LES RATS ATTAQUENT sort en haute définition en combo Blu-Ray et DVD chez Rimini éditions. Le film est accompagné d’un livret de 24 pages intitulé Dents dures et poings serrés, rédigé par Marc Toullec.

Lilyy Nelson

