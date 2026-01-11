BAMBI : LA VENGEANCE, pan-pan ça fait mal

Note des lecteurs 0 Note 3 UN RÉGAL

Après le Winnie l’Ourson tueur et le Peter Pan maléfique, Jagged Edge Productions s’attaque à un autre classique de l’enfance avec BAMBI : LA VENGEANCE. Un film d’horreur où notre ami du fond des bois se transforme en dangereux monstre carnassier. Délicieusement fun, cette série B reste inédite en salles chez nous, mais sort miraculeusement en Blu-Ray 4K chez Arcadès Éditions.

The Twisted Childhood Universe : bienvenue dans le Disney horrifique

Tout commence le 1er janvier 2022. À cette date, l’œuvre d’Alan Alexander Milne, Winnie L’Ourson, illustrée par Ernest Howard Shepard et publiée en 1926, entre dans le domaine public aux États-Unis. L’occasion pour deux petits malins, le réalisateur Rhys Frake-Waterfield et l’acteur Scott Chambers, d’en proposer une version horrifique sous le titre Winnie The Pooh : Blood and honey. Sortie en 2023, cette adaptation à petit budget mise évidemment sur le décalage avec les dessins animés pastels et enfantins de Walt Disney. Une ambition qui a moins ravi la critique que le box-office.

En effet, bien que le film d’horreur Winnie n’ait récolté que de faibles scores sur les sites de notation et dans la presse spécialisée, il a nonobstant engrangé plus de 7,7 millions de dollars de recettes. De quoi largement rembourser son budget de 100 000 dollars. Une aubaine pour les Britanniques de Jagged Edge Productions, la boîte de Frake-Waterfield et Chambers, qui donne ainsi naissance à son Twisted Childhood Universe. Une série de films d’horreur basés principalement sur des classiques de la littérature jeunesse, et si possible précédemment adaptés par les studios Disney.

Bambi revient tabasser le chasseur

Comme The Asylum avec ses mockbusters et ses Sharknado avant eux, Jagged Edge Productions a trouvé sa formule et sa poule aux œufs d’or. En effet, jusqu’au coup d’éclat Winnie, la société touchait un peu à tout en matière de séries B et Z, du film d’attaque animale au rabais, jusqu’à la comédie familiale avec des petits chiens, en passant par le slasher vite fait mal fait. Après Winnie et sa suite, le catalogue prend progressivement des allures de Disney parade, avec les récents Le Cauchemar de Peter Pan de Scott Chambers et… BAMBI : LA VENGEANCE de Dan Allen.

Ce dernier film se hisse étonnement tout en haut du panier du Twisted Childhood Universe. En effet, là où Winnie se limitait malheureusement à son concept avec un ourson tueur franchement pas jojo et un éclairage à faire hurler les techniciens des plus grands théâtres, on sent dans BAMBI une meilleure maîtrise du budget et une réelle ambition d’adaptation. La parodie horrifique s’aventure à nous présenter un Pan-pan lapin ultra sadique et un Bambi capable d’imiter les raptors dans la cuisine de Jurassic Park. Fin comme du gros sel. Mais follement drôle et divertissant. Ce qu’on attend d’une série B de ce calibre.

Une sympathique série B d’horreur

Dans sa version horrifique, Bambi a subi une mutation, qui le rend plus agressif et carnassier. Un postulat qui permet d’exploiter la carrure naturellement imposante des grands cerfs, à qui il ne manque finalement qu’un régime carnivore pour se transformer en bêtes féroces. Dans ses fulgurances comiques, le film utilise d’ailleurs un sound design évocateur pour marquer la dureté des sabots sur le sol, la robustesse des mâchoires ou le souffle déterminé de l’animal. Car il convient de rappeler que jamais le Twisted Childhood Universe ne se prend au sérieux. Et BAMBI : LA VENGEANCE compte comme le meilleur exemple.

Il est effectivement difficile de prendre cette histoire de cerf mutant tueur au sérieux. Toutefois, le film mise sur un cringe bien précis, avec une atmosphère sombre et une réelle angoisse chez les protagonistes, sans jamais basculer dans la comédie horrifique potache. On ne parlera pas non plus de “nanar volontaire”, expression détestable, qui oublie toute la dimension fun et divertissante du cinéma d’exploitation au motif qu’elle ne serait pas noble. BAMBI : LA VENGEANCE s’apprécie simplement comme une sympathique série B d’horreur, dans la plus pure tradition des productions indépendantes. Et à ce titre, c’est une réussite.

— Lilyy NELSON

4.5 CAUCHEMAR

Inédit en salles en France, BAMBI : LA VENGEANCE est néanmoins disponible en Blu-ray combo 4K et en DVD chez Arcadès Éditions, avec en bonus un making of du film.

