BLANCHE NEIGE, une réécriture moderne, mais sans saveur – Critique

Dans un royaume lointain, une princesse oubliée vit à la botte de sa vilaine belle-mère, jalouse de sa beauté. La jeune femme s’enfuit dans la forêt, où elle est recueillie par une bande de nains hauts en couleurs. Mais l’ombre de la Méchante Reine plane encore… Une adaptation en prise de vues réelles du dessin animé des studios Disney.

Des cheveux aplatis, des manches trop bouffantes… et un joli teint doré. Ce n’est pas tant pour son costume peu flatteur que pour sa couleur de peau que cette nouvelle Blanche Neige a suscité tant de controverses. Ouste, la princesse au visage d’ivoire ! Dans cette adaptation en live action, la célèbre héroïne est interprétée par Rachel Zegler. Autant dire que le choix d’une actrice aux origines colombiennes a fait jaser.

Réécrire Blanche Neige en 2025

Une polémique balayée dès l’introduction : « En l’honneur de la nuit de ma naissance, mon père me nomma Blanche Neige ». Le prénom de l’héroïne n’est donc pas lié à sa peau pâle, mais à sa naissance lors d’une tempête de neige. Une fois le racisme mis au pilori, libre à l’actrice de s’amuser dans ce rôle iconique. Il faut dire que la jeune femme a tout d’une princesse : un sourire bienveillant, un sifflement enchanteur, une grâce innée… Même ses pas de danse aériens semblent sortis d’un dessin animé !

Hors de question de rester fidèle au film original pour autant. En 2025, Blanche Neige n’est plus la victime de son histoire, condamnée à frotter en attendant qu’on la sauve. Ici, elle prend son destin en main. Se questionne. Tâche de gouverner avec clémence. Si le balai est toujours de sortie, il s’accompagne d’une personnalité têtue, bien décidée à se battre pour son peuple.

Pas de prince… mais un bandit !

Une héroïne moderne, qui n’attend plus le prince charmant. Littéralement ! La célèbre chanson « Un jour, mon prince viendra » n’apparaît pas, remplacée par une ballade entre la jeune fille et l’élu de son cœur.

Cette fois, pas de prince, mais un bandit du nom de Jonathan. Après tout, le bel inconnu au cheval blanc ne fait plus rêver. Les petites filles ont grandi et leurs idéaux masculins avec. Alors pour toutes ces jeunes femmes en quête d’amour, les studios Disney usent des ficelles de la romance young adult… dont les fameux bad boys au cœur tendre ! Ces garçons sûrs d’eux, toujours prêts à taquiner l’héroïne, mais aussi à mettre leurs vies en danger pour elle. Et qui la font chavirer avec des répliques bien placées. Ainsi, le baiser salvateur n’a rien de problématique : il n’est que le résultat d’un amour distillé tout au long du récit, entre deux ados à la dynamique électrique.

C’était sans compter la Méchante Reine lancée à leurs trousses. Mais entre le personnage et le jeu de Gal Gadot, difficile de déterminer ce qui est le plus terrifiant. L’actrice israélienne livre l’une des pires performances de sa carrière. Avec un visage inexpressif et un ton machiavélique forcé, on ne peut pas croire à son personnage. Pire, l’ex-Wonder Woman en vient à se ridiculiser au cours d’un numéro musical où elle se déhanche dans les escaliers du château. Grand moment de malaise dans la salle.

Des visuels sans féérie

Sans compter que l’ensemble manque cruellement de magie. La faute à une photographie terne. C’est encore plus flagrant lors des scènes les plus iconiques. La fuite de Blanche Neige dans les bois ? L’absence de lumière nous fait plisser les yeux. L’apparition des animaux tout mignons ? Les fragments de magie sont trop brillants pour y croire. L’introduction des nains dans la mine ? Pas assez de saturation pour faire scintiller les pierres précieuses comme il se doit. Pas de quoi s’émerveiller, donc, devant cet ensemble à l’apparence bas de gamme.

Chaque année, Disney remet sur la table ses grands classiques, invoquant l’argument du live action. S’il est bon de savoir que les petites filles y trouveront un modèle de bravoure, on peut douter de l’émerveillement ressenti. Une mise à jour importante, oui, mais couplée à des visuels dénués de magie. L’essence féerique se perd et, comme à chaque fois, la même question revient : pour quoi faire ?

Lisa FAROU

