Note des lecteurs 0 Note 3

Nina Rives signe ses débuts avec FRENCH LOVER, une romance française feel-good portée par Omar Sy et Sara Giraudeau. Le film séduit par son naturel et son humour, même s’il peine à s’extraire des clichés du genre.

Une réalisation prometteuse mais encore marquée par les codes du genre

Avec une arrivée remarquée, FRENCH LOVER marque les débuts de Nina Rives en tant que réalisatrice. Co-écrit par Hugo Gélin (Mon Inconnue) et Noémie Saglio (Plan Cœur), le film peine toutefois à affirmer pleinement son identité. La réalisation reste très imprégnée des poncifs de la comédie romantique et ne parvient pas à imposer une véritable touche d’originalité.

Une rencontre inattendue entre deux mondes

Abel Camara (Omar Sy), superstar du cinéma français au charisme évident, mène une vie sous les projecteurs tout en cherchant une connexion authentique. Il croise par hasard Marion (Sara Giraudeau), une femme discrète et ordinaire, serveuse loin du showbiz. Elle apporte fraîcheur et sincérité à l’histoire – et à la vie d’Abel.

Leur rencontre bouleverse leurs existences opposées. Ils vivent une romance (in)attendue et naviguent entre glamour et quotidien. Le film explore l’amour face aux différences, à la célébrité et aux réalités d’un couple en construction.

Un charme simple, servi par un duo d’acteurs efficace

Bien que cette comédie romantique rejoue des recettes éprouvées, la simplicité d’Omar Sy et la justesse de Sara Giraudeau lui confèrent un vrai charme. Porté par un casting séduisant et le charisme d’Omar Sy, FRENCH LOVER s’impose comme une rom-com légère et sans fioriture, respectueuse des codes – peut-être même un peu trop.

Les acteurs déploient naturel et humour avec une aisance innée, apportant à l’ensemble une légèreté sincère qui fonctionne.

Un feel-good doux, lumineux et sans prétention

Le film est sympathique, doux, sans prise de tête : un vrai divertissement feel-good à la française. Le scénario ne surprend pas, mais se suit avec plaisir grâce à quelques moments de comédie bien sentis et une atmosphère lumineuse.

Mention spéciale à Claudine, un Dogue-allemand plein de charisme qui participe activement à la dynamique du film.

Des critiques sévères mais une comparaison ambitieuse

Certaines critiques se sont montrées dures, sans doute parce que le film respecte un peu trop sagement les codes de la rom-com, sans vraiment les bousculer. La comparaison fréquente avec Coup de foudre à Notting Hill semble d’ailleurs ambitieuse. Café renversé ou pas, FRENCH LOVER n’a ni la même écriture ni la même magie. Julia Roberts et Hugh Grant restent indétrônables, évidemment.

Un succès français sur Netflix

Entre Ad Vitam, Nero et FRENCH LOVER, le cinéma français continue de s’imposer sur la plateforme et de séduire à l’international. FRENCH LOVER a rapidement atteint la première place du Top 10 mondial sur Netflix, confirmant que le charme à la française demeure intemporel.

En résumé

FRENCH LOVER est une rom-com attachante, portée par un Omar Sy très à l’aise, qui aurait cependant gagné à être plus directe et moins convenue. Un petit plaisir sans étincelle… mais avec le sourire.

— Émilie BINET

Nos dernières bandes-annonces