À travers ses courts-métrages, le réalisateur australien Adam Elliot exprime, dès ses débuts, un goût prononcé pour la stop-motion. En travaillant l’argile, il reconstitue des bribes de sa vie qu’il transmet dans ses histoires. Il en ressort des versions fictionnelles de sa famille, de ses amies et de lui-même. Des personnages souvent tourmentés : certains sont alcooliques, d’autres souffrent de solitude. Des thèmes récurrents dans son œuvre, et que l’on retrouve pleinement dans son dernier long-métrage, MÉMOIRES D’UN ESCARGOT.

Le film débute par le décès d’un personnage nommé Pinky, accompagné dans ses derniers instants par une jeune femme, Grace. Dès cette introduction, les intentions du cinéaste sont claires : continuer d’explorer ses thèmes de prédilection sans renoncer à sa touche d’humour. À la suite de cette séquence, Grace s’impose comme protagoniste et narratrice. Elle s’adresse à Sylvia, son escargot, et entame un récit en flashback retraçant l’ensemble de sa vie. Une véritable autopsie intime destinée à comprendre comment – et pourquoi – elle en est arrivée là.

Une narration envahissante

En partant de sa naissance, Grace détaille chaque moment de sa vie qu’elle juge significatif. L’image devient alors l’illustration directe de ses propos. Un dispositif qui, toutefois, montre rapidement ses limites. Chaque émotion se voit annulée par la présence constante de la voix-off, empêchant le spectateur de vivre pleinement les événements partagés avec les autres personnages. L’immersion devient difficile, et l’attachement émotionnel s’effrite, tant on se sent exclu du processus.

L’écriture d’Adam Elliot (Mary et Max.) se contente ainsi d’enchaîner les épreuves : mauvaises nouvelles, malheurs successifs, sans réel temps de respiration. Le film glisse alors vers un certain misérabilisme. Le spectateur n’a pas le temps de digérer une tragédie qu’une autre survient. Si Grace ne perd pas son frère, elle est exploitée – et engraissée – par son mari, et ainsi de suite.

L’humour comme contrepoids

Le cinéaste tente néanmoins de réajuster le récit par une caractéristique qui lui est propre : l’humour. De nombreuses touches comiques viennent alléger une histoire autrement écrasante. Chaque séquence possède son lot de gags, aussi simples que parfois salaces. Impossible d’oublier, par exemple, la scène de sexe entre escargots.

C’est d’ailleurs par ce registre que la narration parvient le mieux à caractériser ses personnages. Pinky se dévoile à travers un passé haut en couleurs : de sa partie de tennis de table avec Fidel Castro aux décès tragiques – et absurdes – de ses deux maris. Ces événements définissent rapidement sa personnalité excentrique et la rendent attachante. De la même manière, l’obsession de Grace pour les escargots, ces mollusques fragiles, reflète sa propre personnalité. Elle se replie sur elle-même pour éviter le contact avec le monde. Cette amitié singulière l’aide progressivement à sortir de sa coquille, à s’accepter et à vivre malgré les difficultés.

La précision de la stop-motion

Grâce à l’animation, Adam Elliot conserve un contrôle total sur les comportements de ses personnages. Cela se manifeste particulièrement dans le travail des expressions faciales, capables de définir en un instant leur état émotionnel. Chaque sentiment transparaît dans les regards ou les mouvements des lèvres. Un minutieux travail de détails qui les rend attachants à l’image, malgré la lourdeur de la voix-off.

Souvent filmés de face, au centre du cadre, les personnages sont mis en valeur dans des décors minimalistes mais riches en détails. La colorimétrie joue également un rôle essentiel. En utilisant une palette froide – gris, beige, marron –, le réalisateur ancre son récit dans une réalité monotone et mélancolique. Quelques teintes chaudes, comme le rouge, viennent toutefois nuancer certains sentiments : les lunettes et boucles d’oreilles de Pinky, ou encore la boîte à musique de la mère de Grace, ornée d’un escargot.

Un espoir fragile, mais réel

La spirale des coquilles d’escargot rejoint la forme même du récit, Grace achevant ses mémoires à la mort de son amie. Pourtant, le temps n’est pas totalement écoulé. Dans ses dernières séquences, Adam Elliot distille un soupçon d’espoir. Une scène de retrouvailles entre Grace et son frère Gilbert libère enfin les émotions. Un moment attendrissant, marqué par l’accumulation des épreuves traversées.

Malgré ses lourdeurs, le film conserve un charme indéniable, largement porté par la qualité de sa stop-motion. Si l’histoire peine à immerger pleinement, elle n’en reste pas moins touchante à observer. Et se conclut sur un message de persévérance : à l’image des escargots, les personnages continuent d’avancer, lentement mais sûrement, sans jamais s’arrêter.

— Julien CSAK

