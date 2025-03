PIG, entre tension et contemplation, un premier essai réussi – Critique

Note des lecteurs 0 Note 3.5

Avec Pig (2021), Michael Sarnoski signe son premier long métrage après une carrière discrète entre courts-métrages et télévision. Malgré un pitch à la John Wick, le réalisateur s’affirme par une mise en scène sobre et contemplative, qui détourne les attentes d’un récit de vengeance classique.

Le film suit Rob (Nicolas Cage), un ermite vivant dans les forêts de l’Oregon, dont le seul lien affectif, un cochon truffier, est brutalement enlevé. Pour le retrouver, il doit renouer avec un monde qu’il avait choisi de fuir, celui de la haute gastronomie. Mais plutôt que d’embrasser les codes du thriller et du film de vengeance, PIG s’inscrit dans une quête introspective où les affrontements ne se règlent ni par la violence, ni par la démonstration de force, mais par des confrontations silencieuses et des souvenirs partagés.

Le film se permet des ruptures de ton inattendues, voire surréalistes. Ces éclats singuliers et frugaux viennent troubler la rigueur de la mise en scène et participent à l’étrangeté du film, lui conférant une identité propre, presque onirique.

Un silence habité

PIG mise d’abord sur la photographie et le silence pour immerger le spectateur dans un environnement contemplatif et apaisant.

On y découvre Rob (Nicolas Cage) et son cochon truffier, de petites silhouettes silencieuses tapies dans l’immensité d’une forêt de séquoias géants. Vivant au rythme de cet écosystème, ils semblent en être une extension : Rob porte des teintes qui le confondent avec le feuillage, tandis que l’absence quasi totale de paroles laisse place aux bruissements du vent et au craquement des branches, seule musique de leur quotidien.

Ce tableau pastoral est sublimé par une photographie d’une maîtrise remarquable, qui magnifie la nature dans son foisonnement, toujours plus vaste que le cadre ne peut la contenir. Les premières scènes se chargent ainsi d’une aura presque enchantée, comme suspendue hors du temps, à la manière d’un conte.

Le spectateur a le sentiment d’observer, presque clandestinement, l’intimité paisible d’un couple en exil.

Toutefois ce « cocon » va être perturbé par l’irruption d’un élément extérieur, artificiel et dissonant : Amir, interprété par Alex Wolff. Costume ajusté, démarche nerveuse, voix qui tranche avec l’immobilité ambiante, il détonne dans cet univers préservé. Loin du rôle troublant qu’il tenait dans Hérédité (Ari Aster, 2018), Wolff compose ici un personnage complexe dont l’évolution apporte au film toute son humanité. Tour à tour antipathique, sensible, maladroit ou touchant, Amir devient le point d’ancrage émotionnel du récit, contrastant avec le flegme de Rob et révélant peu à peu la profondeur de son mutisme.

Une quête qui déjoue les attentes

Le vol du cochon de Rob survient rapidement dans le récit et agit comme un déclencheur aux implications contrastées.

D’abord, il semble orienter le film vers une structure narrative familière : celle du revenge movie. Le spectateur s’attend alors à une montée en tension progressive, ponctuée de confrontations brutales et de moments cathartiques. Mais PIG désamorce rapidement ces attentes, refusant d’emprunter la voie de la vengeance classique. Loin du schéma traditionnel où la colère se libère par la violence, le film privilégie une approche introspective qui joue sur l’ambiguïté du genre. Cette subversion crée une tension particulière : à chaque étape du récit, l’incertitude sur la direction qu’il va prendre génère un mélange d’excitation et d’inquiétude. C’est là que réside sa plus grande force : PIG n’est jamais le film que l’on croit voir.

Ensuite, cette quête permet de révéler progressivement l’histoire de Rob, dépassant l’archétype de l’ermite taciturne. Pourtant, si le dévoilement de son passé intrigue, il n’apporte pas de véritable évolution au personnage. Nicolas Cage, dans une composition tout en retenue, parvient à nuancer cette figure désabusée, mais le récit ne le fait jamais réellement sortir de son état initial. Certains pourraient d’ailleurs avancer que ce voyage ne le transforme pas profondément : c’est avant tout son impact sur les autres qui importe. Rob reste fidèle à lui-même, sa vision du monde demeure intacte, tandis que ceux qui gravitent autour de lui – Amir en tête – en ressortent changés.

Ainsi, PIG abandonne progressivement son potentiel thriller vengeur pour devenir un récit de réconciliation. À travers une série de confrontations marquées par la parole plus que par l’affrontement, le film suit un protagoniste contraint de faire face à ses pertes et d’accepter son histoire.

Pig, un univers entre réalisme et étrangeté

L’un des aspects les plus singuliers du film réside dans sa représentation du monde de la truffe, dépeint comme un microcosme mafieux régi par des codes de pouvoir souterrains. Cette approche lui confère une dimension clandestine presque absurde, flirtant parfois avec le ridicule sans jamais sombrer dans le comique. La critique d’un milieu où la violence semble institutionnalisée se lit en filigrane : en poussant à l’extrême les enjeux de ce marché de luxe, le film questionne l’absurdité d’un monde où la gastronomie devient un terrain de luttes de pouvoir. Ce décalage, où la trivialité côtoie le tragique, évoque par instants l’univers des frères Coen – on pense notamment à Fargo (Joel et Ethan Coen, 1996) dans cette manière de faire naître l’étrangeté de situations pourtant ancrées dans un certain réalisme. Ces touches, disséminées avec parcimonie, participent à l’identité singulière du film et lui confèrent par moments une tonalité quasi surréaliste.

Ce contraste entre raffinement et brutalité s’incarne également dans Amir. Obsédé par son ascension sociale, il écoute en boucle une cassette détaillant pourquoi la musique classique serait intrinsèquement supérieure aux autres formes d’art. Ce détail en apparence anecdotique cristallise son besoin d’appartenance : il n’écoute pas par goût, mais pour comprendre ce qui, selon lui, distingue une élite à laquelle il aspire. Cette obsession illustre l’écart entre la culture et ceux qui la pratiquent : comme Rob, qui retourne dans un monde de la haute cuisine gangrené par la violence, Amir est confronté à la fracture entre un idéal et sa réalité.

Une narration atypique, entre fulgurances et maladresses

Cette structure narrative imprévisible confère au film un dynamisme certain. Les enchaînements ne sont jamais téléphonés et le film surprend constamment par la manière dont il détourne les attentes. Cela ne signifie pas pour autant qu’il échappe à certaines facilités. Certains plans prolongés sur le visage renfrogné de Nicolas Cage insistent lourdement sur sa mélancolie silencieuse, un effet qui finit par perdre de sa force à force d’être répété. De même, le choix de certaines musiques classiques, utilisées à l’excès dans l’histoire du cinéma, alourdit inutilement des scènes qui auraient gagné à plus de subtilité.

Néanmoins, PIG brille par la richesse de son écriture et la justesse de ses personnages. Tous connaissent une évolution marquante et les dialogues, précis et évocateurs, ancrent le récit dans une profondeur émotionnelle constante. L’alchimie entre les acteurs renforce encore cette intensité : chaque échange se charge d’une tension implicite, nourrie par des parallèles qui se dessinent progressivement entre les personnages, malgré leurs différences de statut et de trajectoire.

Nicolas Cage, un charisme indéniable, un rôle contenu

La performance de Nicolas Cage est au centre du film. Sa présence magnétique capte l’attention dans chaque scène, imposant une intensité brute qui sied parfaitement à l’atmosphère du film. Pourtant, si son interprétation est juste, le rôle de Rob ne lui permet pas de déployer toute l’amplitude de son jeu. L’ermite taciturne qu’il incarne repose sur une économie de mots et d’émotions, limitant les moments d’expressivité qui auraient pu révéler son registre dans toute sa complexité.

Cela dit, Cage parvient à insuffler une sincérité désarmante à ce personnage brisé, en quête d’une rédemption silencieuse. Son mutisme devient un langage en soi, où chaque regard, chaque geste, traduit un poids émotionnel profond. Ce n’est peut-être pas le rôle le plus démonstratif de sa carrière, mais il témoigne d’une maîtrise de la retenue qui contraste avec certaines de ses performances plus exubérantes.

Surtout, PIG illustre une autre facette du talent de Cage : sa capacité à faire exister et rayonner ses partenaires à l’écran. En se mettant en retrait, il laisse l’espace nécessaire à Alex Wolff pour développer un personnage en pleine transformation. Néanmoins, pour qui chercherait un film offrant un large spectre du jeu de l’acteur, ce long-métrage risque de sembler restrictif.

PIG de Michael Sarnoski s’impose comme un premier film prometteur, mêlant contemplation et tension avec une rare subtilité. Sa photographie soignée, son écriture précise et l’intensité de ses interprètes en font une proposition singulière dans un genre souvent balisé. Si quelques facilités scénaristiques subsistent, le film se distingue par des ruptures inattendues : une montée soudaine en intensité dramatique, une dissonance musicale contrastant avec le silence. Cette dualité, loin d’être un simple artifice, donne à l’ensemble une dynamique captivante et une profondeur émotionnelle marquante.

Nathan DALLEAU

