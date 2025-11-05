Note des lecteurs 0 Note 3.5

Dans son troisième long métrage T’AS PAS CHANGÉ, Jérôme Commandeur plonge le spectateur dans une comédie réussie, évoquant la nostalgie des années du bac et le temps qui passe. Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis l’accompagnent au sein de cette bande de potes attachants.

Le retour de Jérôme Commandeur

Cela fait déjà plusieurs années que Jérôme Commandeur bénéficie d’un fort capital sympathie auprès du public, grâce à ses one-man-shows, ses rôles marquants (tel Jean-Mich dans BARBECUE) ou, plus récemment, sa série Le monde magique.

Alors que T’AS PAS CHANGÉ fait suite à une proposition des producteurs Richard Grandpierre (Les Tuche) et Dimitri Rassam (Le Comte de Monte-Cristo) d’écrire une histoire sur des retrouvailles, il livre finalement l’un de ses films les plus personnels.

Le réalisateur, rencontré à Bordeaux lors de l’avant-première, reconnaît en effet qu’il « avait jusqu’à présent tendance à se tenir toujours à distance de son contenu ».

Une comédie sur la cinquantaine

Avec son coscénariste Kevin Knepper, Jérôme Commandeur a vu l’occasion d’aborder cette fameuse cinquantaine, qu’il fêtera lui-même en 2026, grâce à ces « personnages qui regardent leur passé et dont les vulnérabilités vont se télescoper ».

Hervé, dit Babyloup (Laurent Lafitte), végète en chantant ses vieux tubes dans une tournée des succès des années 90, Maxime (François Damiens) est un avocat heureux en famille mais insatisfait, et Jordi, dit Jojo (Jérôme Commandeur), est englué dans ses problèmes familiaux.

T’AS PAS CHANGÉ dresse donc le portrait mi-figue mi-raisin de ces amis qui se retrouvent dans leur ville natale aux obsèques de leur inséparable comparse Dadu.

Ils lancent l’idée folle de réunir toute leur promo de terminale à l’occasion d’une fête, comme lorsqu’ils ont célébré leur bac. Idée folle, car non seulement les trois n’ont pas vu le temps passer, mais ils n’imaginent pas à quel point ils sont détestés par les autres bacheliers.

Car ces vedettes fort en gueule n’hésitaient pas à rejeter ceux qui ne leur ressemblaient pas, telle la sérieuse Anna (Vanessa Paradis), ou à profiter de l’argent de certaines, telle la déjantée Marion (Delphine Baril).

De nombreux flashbacks permettent de mieux saisir la vie des personnages, interprétés par de jeunes acteurs plutôt bien choisis.

Lors de retrouvailles, on redevient qui on était… C’est beau de se voir tel que l’on est et pas comme la vie nous a façonnés. Jérôme Commandeur

Rire avec, pas contre

T’AS PAS CHANGÉ est une comédie réussie à bien des égards, à l’image de la ligne que se fixe Jérôme Commandeur : « rire avec et pas contre ».

D’emblée, il fait entrer le spectateur dans son cercle de potes avec sa syntaxe de connivence, via l’accroche accolée sur l’affiche : « Vieillir, c’était pas prévu ». Et le titre même du film, en référence à la chanson La Place des Grands Hommes de Patrick Bruel, fredonnée par tous les cinquantenaires.

Le réalisateur rend attachant ce retour vers le futur de ses personnages qui, « même s’ils se font humilier, tous sont décalés et ne comprennent pas leurs états ». Si leurs parcours de vie chaotiques et sinueux sont en effet parsemés de solitude, de tristesse, de regrets et de rêves inachevés, T’AS PAS CHANGÉ les confronte avec tendresse à leur réalité.

Le film montre très bien comment le pouvoir de l’amitié les amène à prendre conscience de leurs erreurs du passé, voire à les réparer dans le présent.

Un casting complice

Jérôme Commandeur a écrit spécialement pour ses deux amis dans la vie. Pour Laurent Lafitte, « parce qu’il adore chanter, un rôle à la Ricky Martin de chez Aldi, un peu fluo, catchy, qui dégouline visuellement ». Pour François Damiens, le rôle du hargneux de la bande, jaloux de son fils qui le renvoie à sa jeunesse disparue avec ses cheveux, et même de la réussite de sa femme Sophie (Zineb Triki). Avocate comme lui, elle l’ancre pourtant dans une jolie réalité, tel un phare dans sa vie emplie de regrets.

François Damiens retrouve Vanessa Paradis, croisée dans la comédie L’arnacœur. Regrettant de ne pas la voir assez dans des comédies, le réalisateur permet donc à l’actrice d’exploiter à nouveau cette facette de son talent et de se transformer sous les yeux du spectateur, de « droite, sèche et chignonnée à voluptueuse et sensuelle, comme dans ses clips ».

Jérôme Commandeur s’est réservé un rôle plus classique et en retrait, à la Calimero, afin de mieux se consacrer à la réalisation. Mais c’est souvent au travers des yeux de cet homme gentil, qui subit et n’ose poser ses limites, que les situations font rire.

Vieillir, rire, réfléchir

Une comédie est réussie dès lors que l’émotion provoquée par le rire permet aussi d’atteindre un niveau de réflexion. C’est chose faite avec T’AS PAS CHANGÉ, qui offre aux spectateurs un touchant arrêt sur image, pause salutaire dans la vitesse de la vie.

Le film plaira aussi au jeune public, qui comprendra que le temps qui passe n’a décidément pas les mêmes effets sur tout le monde et qu’il n’est pas si simple de devenir un adulte heureux.

Sylvie-Noëlle

