THE KILLER, divertissant, mais sans surprises – Critique

Le dernier film de David Fincher, THE KILLER, peut être comparé à un plat de pâtes au beurre, préparé par le meilleur chef cuisinier. Certes, l’expérience est agréable, mais elle laisse un sentiment de légère déception, ce ne sont finalement que des pâtes au beurre.

Dans cette nouvelle œuvre du réalisateur David Fincher (Fight Club, Zodiac, Seven), Michael Fassbender donne une interprétation captivante du stéréotype du tueur à gages, dépourvu d’émotion, mais intelligent, discret et misanthrope. L’intrigue se déroule autour de la vendetta inéluctable du protagoniste, cherchant justice et une évasion tant attendue de ce monde sanguinaire et implacable. Nous sommes face à une recette simple, dépourvue de surprises et d’efforts narratifs significatifs : un plat de pâtes au beurre.

Face à une trame narrative volontairement simpliste, THE KILLER parvient-il à se démarquer ? Oui et non.

Deux aspects se démarquent dans ce film : la cinématographie / la réalisation et la performance de Michael Fassbender. En troisième position, bien que parfois inégale, la qualité du scénario mérite également d’être soulignée, avec quelques passages particulièrement bien écrits, sublimés par la voix et le flegme de Fassbender.

Le chef cuisinier David Fincher excelle ici, démontrant sa maîtrise du genre noir et de l’espionnage dans un contexte de tension quasi constante. Le spectateur reste rivé à son fauteuil pendant près de deux heures, grâce à un choix musical original avec une grande représentation des Smith. Cependant, on peut regretter un manque d’investissement émotionnel, tant de la part des personnages que du scénario. Contrairement à d’autres œuvres majeures de Fincher, telles que Seven ou Fight Club, qui explorent des histoires d’amour complexes pour renforcer le lien émotionnel avec les personnages, THE KILLER semble avoir du mal à susciter des émotions chez le spectateur, le protagoniste semblant en marge du monde qui l’entoure, malgré des revendications à potentiel dramatique fort.

Quant à la performance de Michael Fassbender, ce dernier parvient à insuffler à son personnage une certaine intensité , révélant habilement ses rares failles. On peut même regretter que Fassbender ait eu un rôle aussi laconique, étant donné la force dramatique qu’il peut apporter à des dialogues bien écrits, comme en témoignent certains passages mémorables dans d’autres productions, tels que les dialogues de Magneto dans la saga X-Men.

En résumé, THE KILLER est un film divertissant qui tient ses promesses annoncées dans le synopsis. Cependant, il laisse le spectateur sans surprise, sans questionnement profond après le visionnage, ce qui pourrait être son principal défaut, surtout lorsqu’on considère les attentes élevées (en tout cas celles de votre serviteur) souvent associées aux films de David Fincher.

Nathan D.

