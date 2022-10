UN COUP DE THÉÂTRE… sans rebondissements – Critique

Surfant sur la vague des films d’enquête lancée par Kenneth Branagh, COUP DE THÉÂTRE a tenté de tirer son épingle du jeu des whodunit : sans succès.

Depuis quelques années, les films d’enquêtes et de meurtres semblent connaître un certain renouveau. En 2017, Kenneth Branagh avait déjà ressuscité le célèbre Hercule Poirot à l’occasion d’un Crime dans l’Orient-Express. Deux ans plus tard, c’était au tour de Rian Johnson de poursuivre cette même inspiration en ajoutant à son film d’enquête quelques touches de cynisme dans le très bon A Couteaux Tirés (2019). Enfin, en ce début d’année, Kenneth Branagh était de retour avec Mort sur le Nil, une nouvelle enquête portée par Hercule Poirot qu’on préfèrera passer sous silence… Avec COUP DE THÉÂTRE, le réalisateur Tom George tente d’emmener le film d’enquête un peu plus loin en l’associant à un commentaire méta sur le genre du whodunit (littéralement « qui l’a fait ? »).

En 1952, Agatha Christie s’inspirait d’un texte radiophonique diffusé en l’honneur de la reine Mary, veuve du roi George V, pour écrire “La Souricière”. Inspirée d’un fait divers, cette pièce de théâtre est depuis jouée non stop dans le West End londonien. Tant et si bien qu’elle détient le record de la pièce totalisant le plus grand nombre de représentations consécutives au monde depuis sa création. Dans COUP DE THÉÂTRE, l’ambiance mystérieuse de “La Souricière” se répand dans le Londres des années 50 où un réalisateur hollywoodien qui préparait l’adaptation sur grand écran de la pièce est soudainement retrouvé assassiné. Cette découverte macabre marque le point de départ du film de Tom George qui n’aura de cesse de jouer avec les codes du whodunit.

A l’aide d’une voix-off et de regards à la caméra, COUP DE THÉÂTRE propose un commentaire méta sur le film d’enquête. Le concept avait de quoi séduire mais malheureusement, le film de Tom George se révèle comme n’étant pas un whodunit mais plutôt un long-métrage parlant de whodunit. Rapidement, le réalisateur s’éloigne ainsi du genre initialement porté par Agatha Christie dans ses romans. Dans la littérature, le whodunit se caractérise par la structure de l’enquête qui est menée par un détective amateur souvent excentrique ou un inspecteur de police plutôt dépressif. Chez Tom George, c’est Sam Rockwell et son regard de cocker triste qui sera en charge de mener l’enquête aux côtés de Saoirse Ronan, l’atout charme du duo. Du côté des personnages, ces derniers sont souvent des stéréotypes (la vieille bigote, le maître d’hôtel élégant, l’homme d’affaires mystérieux) au même titre que les décors (la maison de campagne isolée ou le riche appartement bourgeois) : que des éléments que l’on retrouvera dans COUP DE THÉÂTRE.

Pourtant, même en ayant recours à tous les éléments clés du whoddunit, comme n’oublie pas de le souligner sa voix-off, COUP DE THÉÂTRE réussit à faire un four. Ainsi, la critique méta prend rapidement le pas sur l’enquête et la construction des personnages. Dans une œuvre où chaque individu devrait être un suspect potentiel, le spectateur fait rapidement face à une pré-sélection de personnages. Et ce, même s’ils semblent tous avoir des raisons d’en vouloir au réalisateur assassiné (collaborateurs humiliés, femmes mariées courtisées…). Ainsi, le public finit par se désintéresser totalement des protagonistes, tous aussi insignifiants les uns que les autres. Même lorsque l’un des membres de la police est soupçonné, pas un seul sourcil ne se lèvera au-dessus des yeux las des spectateurs.

Loin d’entraîner son public dans un Cluedo mental, COUP DE THÉÂTRE ne tient debout que grâce à son casting cinq étoiles mais néanmoins sous-exploité. Si Sam Rockwell semble se demander continuellement ce qu’il est allé faire dans cette galère, Adrien Brody est plutôt crédible en réalisateur infecte tandis que Harris Dickinson continue d’enrichir son registre d’acteur avec ce rôle bien éloigné de celui du mannequin influenceur de Sans filtre, son dernier succès auréolé de la Palme d’or à Cannes. Enfin, Saoirse Ronan, plutôt attachante dans son rôle d’apprentie détective, vole toutes les scènes à son partenaire en incarnant l’élément comique du film.

Avec son étalonnage volé à Wes Anderson, COUP DE THÉÂTRE se révèle être un divertissement correct mais certainement un mauvais whodunit qui ne laisse aucune chance à ses personnages. Tom Georges démontre que suivre une recette à la lettre ne suffit pas pour réaliser un bon film d’enquête. Et ce malgré des clins d’œil cinéphiles, comme la référence finale aux Diaboliques d’Henri-Georges Clouzot qui nous poussera à préférer l’original de 1955 à cette tentative d’enquête made in 2022.

• Réalisation : Tom George

• Acteurs : Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, Harris Dickinson

• Date de sortie : 14 septembre 2022

• Durée : 98 minutes

3

