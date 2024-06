UN P’TIT TRUC EN PLUS, film porteur de messages – Critique

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Lorsque l’on parle de comédie française, il est difficile de sortir des préjugés à son égard, basés entre autres sur un humour trop forcé et une simplicité d’esprit trop explicitement exagérée.

UN P’TIT TRUC EN PLUS ne semble pourtant pas se délaisser de cette présomption, seulement Artus, humoriste qui fait de l’humour noir sa marque de fabrique, et des handicapés un support de nombreuses blagues – notamment dans son sketch sur le handisport – parvient à faire de son film une blague assumée sur des handicapés mentaux, tout en proposant un message profond.

Premier long métrage de Artus, le film part pourtant d’un pitch qui ne fait pas rêver : un père et un fils, tous deux braqueurs qui fuient la police en intégrant une colonie pour personnes en situation de handicap. De ce pitch assez bancal découle alors un film oubliant tout procédé cinématographique pour ne laisser paraître que son message. Et malgré la beauté de ce message d’espoir à l’égard des invalides, il aurait pourtant été intéressant de ne pas délaisser un certain aspect esthétique filmique et de mettre plus en avant le magnifique paysage du Vercors dans lequel le film est majoritairement tourné.

Finalement, le message laissé par l’humoriste inonde le film à tel point que chaque intrigue secondaire est délaissée : relation entre Alice et son copain Mathieu, la relation père-fils défectueuse entre Paulo et son père, ou bien même à tel point que la majorité des personnages ne sont pas développés. Pour certains, nous devons nous contenter d’une phrase minime qui résume leur situation.

UN P’TIT TRUC EN PLUS repose donc sur un humour digne de son réalisateur – et humoriste donc – qui laisse brièvement sa trace grâce à des blagues que lui-même fait, lorsque ce ne sont pas ses personnages. Le comique du film tend alors vers plusieurs comiques de répétition et d’un humour noir assumé par chacun des personnages, qui se rapproche même du cliché à l’égard des handicapés mentaux. UN P’TIT TRUC EN PLUS se révèle être un film plaisant dont la fin nous redonnera foi en l’humanité.

Erwan Mas

