Il y a des livres qui sentent la bobine et la sueur des plateaux. « 500 secrets de tournage », signé Philippe Lombard et publié le 29 octobre 2025 chez Hugo Image, en fait clairement partie. L’auteur, qu’on connaît déjà pour ses excellents recueils d’anecdotes et son amour contagieux du 7ᵉ art, s’attaque ici à un chantier monumental : rassembler cinq cents histoires vraies, drôles, folles ou émouvantes issues des coulisses du cinéma.

Et dès les premières pages, on comprend que ce n’est pas un simple passage en revue, mais une véritable déclaration d’amour aux artisans du cinéma. Lombard nous balade entre les époques et les genres, de Belmondo à Spielberg, de Hitchcock à Carpenter, avec cette jubilation de conteur qu’on lui connaît.

Des coulisses pleines de vie

Publié chez Hugo Image, le livre se présente comme une mine d’histoires incroyables — et surtout authentiques. L’auteur fouille dans les archives, les interviews, les biographies, pour nous sortir des perles à raconter entre amis cinéphiles. On découvre, pêle-mêle :

« Que Belmondo s’improvisa cascadeur sur L’Homme de Rio. »

« Que Sean Connery avait un frère qui joua dans une parodie désastreuse de James Bond. »

« Que John Carpenter renvoya Ennio Morricone dans ses cordes. »

« Que Chuck Norris tua un rat à coups de dents dans Portés disparus 2. »

C’est ce mélange d’ironie et de passion qui rend la lecture si agréable. On passe d’un tournage chaotique à une réplique culte, d’une anecdote cocasse à une petite révélation sur le fonctionnement de l’industrie — sans jamais s’ennuyer.

Un livre à picorer ou à dévorer

Ce qui fait la force de « 500 secrets de tournage », c’est qu’on peut l’ouvrir n’importe où. C’est le genre de bouquin qu’on laisse traîner sur la table basse, qu’on feuillette le matin avec le café, ou qu’on lit avant de dormir — et qu’on finit par annoter parce qu’on veut s’en souvenir.

Cinéphiles pointus, curieux du dimanche ou simples amateurs de belles histoires, tout le monde y trouvera son compte. Il y a un côté « club de passionnés » dans ce livre, comme si Philippe Lombard nous glissait dans le creux de l’oreille les confidences qu’il a recueillies depuis des années.

« 500 secrets de tournage » n’est pas un livre à lire, c’est un livre à vivre. On y entend le bruit des caméras, les éclats de rire entre deux prises, et parfois les tensions d’un plateau à bout de nerfs. C’est du cinéma pur, dans ce qu’il a de plus humain et de plus fragile.

Une idée de cadeau parfaite pour tous ceux qui aiment comprendre comment la magie opère — et aussi comment elle déraille parfois, pour notre plus grand plaisir !

Yannick HENRION

500 secrets de tournage

Philippe Lombard

Éditeur : Hugo Image

Sortie : 29/10/2025

ISBN papier : 9791042901745

Crédits : Hugo Image / Yannick Henrion – Le Blog Du Cinéma

