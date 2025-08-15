CREATIVITY INC. édition enrichie, retour dans les coulisses de Pixar | Critique

Note des lecteurs 0 Note 4

On vous parlait de Creativity Inc il y a trois ans, en 2022 : l’ancien président de Pixar Animation Studios avait sorti un livre absolument passionnant dans lequel le vétéran de l’animation passait en détail les méthodes du studio, les coups durs, les réussites, les anecdotes ou encore tout simplement les outils utilisés pour continuer de rester un studio à part. 9 ans plus tard, en 2023, Ed Catmull a choisi de se replonger dans son ouvrage en sortant une version « expanded » nous dit la couverture originale. Et en cette année 2025, les amateurs pourront se réjouir : Talent Éditions publie chez nous la version française. Contacté par la maison d’édition, votre serviteur s’est donc replongé avec toujours autant de plaisir dans les entrailles de l’immense studio d’animation.

Dirigeant recherche méthode infaillible pour succès qui cartonne

Dans l’introduction de cette deuxième édition, Catmull revient sur ce qui l’a poussé à avoir l’envie de reprendre Creativity Inc qu’il avait « terminé en mars 2013 » pour le peaufiner : le fait que pas mal de lecteurs le remerciaient d’avoir décrit des méthodes infaillibles pour le succès. C’est sans doute peut-être qu’un quart des gens (si ce n’est moins) qui l’ont reçu comme ça, mais en personnage soucieux, Catmull en a discuté avec son éditeur et a fini par se décider : il voulait préciser et développer certaines choses. Mais il prévient : « Je ne corrigerai aucun des quelques faits erronés dans le livre de 2014 et je n’apporterai aucune modification au texte original… [] Mais je chercherai les idées qui, selon moi, mériteraient davantage d’explications. » En effet, le livre ici présent, ne contient pas une myriade de nouvelles choses. Plus précisément, c’est quatre post-scriptum, deux nouveaux chapitres et une cinquantaine de pages en plus que contient cette nouvelle version.

Libre aux gens qui possèdent déjà le premier d’acheter celui-ci, mais en tout les cas, il est toujours passionnant de lire les réflexions d’un dirigeant qui se livre avec autant de sincérité. Car, pour ceux qui ne le savent pas, Creativity Inc, est une plongée au plus profond du fonctionnement de Pixar, dans laquelle on découvre comment l’entreprise s’efforce tous les jours d’être un lieu toujours aussi créatif et bienveillant.

« Je considère que construire une culture d’entreprise dynamique est, en soi, un travail créatif. Je ne lui vois qu’une seule comparaison possible : élever un enfant. Les deux sont un travail à plein temps, rempli de joie et de problèmes dont beaucoup sont imprévisibles. »

Comment on crée un film

Edwin Catmull, après une longue carrière couronnée de réussite, a pris sa retraite en juillet 2019 . L’homme fraîchement retraité s’est donc repenché sur ses écrits, qu’il a agrémenté de nouvelles réflexions sur le fonctionnement du studio autrefois entité du département informatique de Lucasfilm rachetée par Steve Jobs en 1986 (et auquel le livre est dédié).

En réalité, il nous avoue que « c’est en grande partie pour décrire l’impact du Notes Day sur Pixar que j’ai décidé d’écrire cette deuxième édition ». Il réfléchit donc notamment ici à nouveau sur cette journée pendant laquelle tous les employés étaient invités à soumettre leurs idées pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise, et se confie sur les problèmes profonds qui sont ressortis, notamment le fait que les employés ne se sentaient pas suffisamment considérés. Catmull re-mentionne également le célèbre Braintrust, groupe dans lequel on échange avec franchise sur les problèmes d’un film, dont on apprend que le nom a été trouvé par Andrew Stanton, le réalisateur de 1001 Pattes, Le Monde de Nemo, WALL-E, et bientôt Toy Story 5.

C’est aussi l’occasion de nouvelles anecdotes intéressantes, comme lorsqu’on apprend que Brad Bird (Les Indestructibles, Ratatouille…) demandait toujours à travailler avec des débutants ; le fait que Glen Keane, « un des plus grands animateurs 2D de tous les temps » n’arrivait pas, comme Catmull, à visualiser des images dans son esprit ; ou le fait qu’Andrew Stanton, encore lui, avait remit sur les bons rails une équipe Disney qui n’arrivait pas à régler des problèmes importants sur l’histoire de Zootopie.

« La structure de communication d’une entreprise ne doit pas être la même que sa structure hiérarchique. Tout le monde doit pouvoir s’adresser à n’importe qui. »

Passer son temps à se creuser la tête

Mais ce qui ressort le plus de tout cela – et Catmull le rappelle dès l’intro – c’est à quel point le travail est constant pour tenter de rester créatif, surtout lorsqu’on travaille sur « 6 ou 7 films en même temps pour environ 750 employés » (Catmull écrivait ces lignes dans la première édition. Le studio compte aujourd’hui plus de 1 200 employés). On pourrait croire que les succès et quelques bonnes pratiques mises en place régulièrement suffisent à perpétuer cette philosophie propre à Pixar, faite d’ouverture d’esprit, de liberté ou d’audace. Et si les beaux bâtiments lumineux, les bureaux décorés avec la plus grande liberté ou les activités organisées sont partie intégrante de l’état d’esprit qualitatif du studio, la lecture de Creativity Inc. a un fil rouge : il y a toujours des problèmes à régler, même quand on s’appelle Pixar et qu’on fait tout notre possible pour être le lieu de travail le plus agréable du monde. En complément du tout aussi passionnant La Machine à Rêver (Fantask, 2018) de Lawrence Levy, le directeur financier, on découvre les réflexions du désormais ancien directeur de Pixar Animation Studio et Walt Disney Feature Animation, âgé aujourd’hui de quatre-vingt ans, et à quel point il faut toujours être prêt à se remettre en question et à trouver des solutions, même si parfois il faut s’enfermer pendant des semaines dans une salle.

Dans un monde comme le nôtre, ou le milieu du travail se dégrade toujours un peu plus, une telle mentalité est plus que jamais essentielle, et on ne saurait trop conseiller aux dirigeants, et à tout le monde, de s’intéresser à ces méthodes de travail mises en place au sein d’une entreprise dans laquelle les dirigeants sont accessibles et où tout le monde est respecté.

Peut-être qu’un jour, ces règles dépasseront les murs du campus installé depuis des années à Emeryville dans la baie de San Francisco et au milieu duquel trône fièrement une lampe et un ballon.

Un grand merci à Philippe Crochat, responsable communication de Talent Éditions, pour l’envoi du livre.

Simon BEAUCHAMPS

Nos dernières bandes-annonces