Habituée des réseaux sociaux, Mélanie Toubeau publie en cette fin novembre « Une histoire de cinémas » chez Webedia Books. La créatrice de contenus y dresse le portrait de 45 événements, personnalités et innovations qui ont marqué le cinéma. De Miyazaki à la Nouvelle Vague, elle offre un livre joliment illustré, dont la passion déborde des pages.

Si le cinéma était un verbe, Mélanie Toubeau le conjuguerait au pluriel. Cette multiplicité, elle la montre chaque jour sur ses réseaux sociaux, avec le pseudo « La Manie du Cinéma ». Avec 45 000 abonnés sur Instagram et près de 60 000 sur YouTube, la jeune femme partage sa passion avec ferveur. Son livre, « Une histoire de cinémas », poursuit ce même élan : raconter un art aux infinies facettes.

La vérité, c’est que des ouvrages de ce style, il y en a des centaines. Elle en a bien conscience. « Mais tous ces livres étaient pour moi soit trop exhaustifs, soit pas assez », confie-t-elle dans la préface. Alors l’influenceuse raconte son histoire du cinéma à travers des figures, des courants, des événements… qui lui sont chers. « J’ai essayé de dresser le portrait du cinéma que j’aime et qui, je crois, a changé les choses. »

45 thèmes

Au total, 45 thèmes qui vont des studios de la Cinecittà à l’émergence de l’IMAX. Chaque sujet tient en quatre pages illustrées par Simon Delart : son trait mat et détaillé donne au livre des airs de carnet de cinéphile et une vraie sensation de proximité.

Ce qui frappe le plus en découvrant le sommaire, c’est sa surprenante sélection. Quelques grands noms, bien sûr. On ne s’étonne pas d’y retrouver James Cameron, Steven Spielberg et Alfred Hitchcock. Pas seulement parce qu’ils ont bouleversé le septième art, mais aussi parce que cette révolution a eu lieu dans la vie de Mélanie. « Je suis juste une passionnée qui souhaite vous parler de ma vision de la grande Histoire du cinéma », tient-elle à préciser.

Un enthousiasme contagieux

D’autres personnalités surprenantes surgissent au fil des pages. Du genre que l’on croit connaître avant de réaliser qu’au fond, on n’en sait pas grand-chose. On a bien vu La Noire de…, mais que pouvons-nous dire d’Ousmane Sembène, son réalisateur ? Mélanie Toubeau nous offre une session de rattrapage, avec un enthousiasme palpable.

Peut-être le principal reproche que l’on pourrait faire au livre : son exaltation. Ces figures, Mélanie les aime. Lorsqu’elle évoque Leni Riefenstahl, difficile de cacher son admiration pour cette « réalisatrice brillante » dont le travail « continue de fasciner autant qu’il interroge ».

Après tout, l’influenceuse l’annonce dès le début : « Dans ces chapitres, j’ai tenté de raconter les grandes étapes de ceux et celles qui ont changé la face du cinéma, à tout jamais, avec ce qu’ils ont, et elles ont parfois de moins bon. » Peut-on lui reprocher ses éloges, surtout avec une plume aussi passionnée ?

Pour tous les amoureux du cinéma

« Une histoire de cinémas » se révèle étonnamment accessible. Du ciné-curieux au cinéphile, du fana de la Nouvelle Vague à celui qui n’aime que le cinéma américain… chacun y trouvera de quoi étoffer ses propres connaissances.

Il faut dire que Mélanie Toubeau se démarque par ses mots accessibles. Parfois techniques, toujours compréhensibles. Y compris lorsqu’il s’agit de détailler la chronophotographie ou le cinémascope.

Regarder à posteriori

Autre attention appréciée : chaque présentation s’achève par sa réception aujourd’hui, et comment ces personnalités sont perçues de nos jours. Ces artistes ont marqué leur siècle, certes, mais qu’en est-il de la postérité ?

La parenthèse sur Le Chanteur de Jazz, par exemple, premier film parlant, rappelle l’usage du blackface, « aujourd’hui reconnu comme offensant et raciste ». De quoi recontextualiser une œuvre à l’aune de 2025.

Si Mélanie Toubeau n’a jamais eu la prétention de renouveler ce genre foisonnant, elle livre un bel objet à offrir à ses amis cinéphiles, lassés de retrouver Godard, Tarantino et Lynch dans les ouvrages habituels.

— Lisa FAROU

Auteur : Mélanie Toubeau

Illustration : Simon Delart

Editeur : Webedia Books

Date de parution : 20/11/2025

EAN : 9782381841243

Nombre de pages : 224

