Une semaine où les classiques reviennent en force. Les maîtres de l’univers rafle la tête du box-office streaming pendant que Troie et son casting monumental résistent au sommet. Côté séries, les Targaryen n’ont toujours pas de rival sérieux, et un nouveau venu du GIGN vient s’inviter dans le trio de tête. Le classement complet, décrypté.

Cette semaine du 20 au 26 juillet, le classement JustWatch confirme une tendance de fond : les blockbusters d’action et les grandes fresques historiques dominent le cœur des spectateurs français, pendant que les séries fantastiques et d’espionnage se disputent la tête du côté du petit écran.

Films : Masters of the Univers prend la couronne

Sans surprise, Les maîtres de l’univers s’installe en tête du classement. Le film suit le prince Adam, élevé sur Terre sans connaître ses origines, avant de découvrir qu’il est l’héritier du royaume d’Eternia et destiné à devenir Musclor. De retour chez lui, il affronte un monde ravagé par le tyran Skeletor, épaulé par Teela et Man-At-Arms pour libérer son peuple.

Troie se maintient en deuxième position. Le film retrace la guerre opposant Grecs et Troyens après l’enlèvement d’Hélène par le prince Pâris. Achille, interprété par Brad Pitt, rejoint l’expédition en quête de gloire et affronte notamment le prince Hector, défenseur de Troie, avant que les Grecs ne recourent à la ruse du cheval pour s’emparer de la ville.

À la troisième place, Running Man impose son rythme haletant. Dans un futur proche, une émission télévisée orchestre une chasse à l’homme mortelle suivie par des millions de spectateurs. Pour sauver sa fille gravement malade, Ben Richards accepte d’y participer et doit survivre trente jours face à des tueurs professionnels, devenant malgré lui le symbole d’une résistance contre un système corrompu.

Séries : les Targaryen toujours indétrônables

House of the Dragon conserve la tête du classement. Près de deux siècles avant les événements de Game of Thrones, la maison Targaryen règne sans partage sur les Sept Couronnes grâce à ses dragons. Quand la succession du roi Viserys est contestée, le royaume se scinde en deux camps, entre alliances fragiles et ambitions dévorantes, jusqu’à ce qu’une guerre semble inévitable.

Silo recule à la deuxième place. La série se déroule dans un immense abri souterrain où les derniers survivants de l’humanité vivent selon des règles strictes. Quand des événements mystérieux remettent en cause la version officielle de leur histoire, l’ingénieure Juliette se lance dans une enquête qui pourrait bouleverser tout ce que les habitants croient savoir.

Nouvelle entrée marquante, GIGN grimpe directement à la troisième place. La série suit David, chef de section expérimenté sur le point de quitter l’unité, dont le départ est interrompu par une attaque visant directement le GIGN et le vol d’explosifs militaires. Il reprend le commandement pour traquer les responsables, tout en protégeant son filleul Max, jeune recrue de l’unité, alors qu’une ancienne mission ressurgit et met l’équipe à rude épreuve.

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-29 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/top-streaming-20-26-juillet-2026-65540032/