Un péplum de 2004 qui reprend la tête des classements streaming vingt ans après sa sortie : ce n’est pas un hasard, mais l’effet direct d’un tournage de plusieurs mois et d’une promotion tous azimuts autour d’un autre voyage, bien plus récent, vers Ithaque.

Chaque semaine, notre partenaire JustWatch dresse le classement des films et séries les plus regardés en streaming en France. Et cette semaine du 13 au 19 juillet, un vieux classique vient chambouler la hiérarchie habituelle…

Troie revient en tête du classement, porté par la sortie très attendue de L’Odyssée de Christopher Nolan dans les salles françaises. Le péplum de Wolfgang Petersen, sorti en 2004, raconte la guerre entre les Grecs et les Troyens après que le prince Pâris enlève Hélène, épouse du roi Ménélas. Achille, le plus grand guerrier grec interprété par Brad Pitt, rejoint l’expédition en quête de gloire. Les combats sont marqués par des affrontements épiques, notamment contre le prince Hector, défenseur de Troie. Les Grecs finissent par utiliser la ruse du célèbre cheval de Troie pour entrer dans la ville. Troie est détruite et de nombreux héros, dont Achille, trouvent la mort. Le film aborde les thèmes de l’honneur, de la gloire, de l’amour et du destin, et il est disponible en streaming sur Netflix, Max et Molotov.tv, ainsi qu’en clair (avec publicité) sur M6+.

Marche ou crève arrive à la deuxième place. Adapté du roman de Stephen King publié sous le pseudonyme Richard Bachman et réalisé par Francis Lawrence, le film suit l’histoire de jeunes participants contraints de prendre part à une compétition impitoyable où ils doivent marcher sans jamais s’arrêter sous peine d’être exécutés. Au fil de l’épreuve, la fatigue, la peur et les rivalités mettent les concurrents à rude épreuve. Les liens qui se créent entre certains participants contrastent avec la violence de la compétition. La marche devient un véritable combat psychologique et physique pour la survie, et les candidats tombent un à un jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur. Le film, diffusé début juillet sur Canal+, continue d’attirer un public nombreux.

Si tu m’écoutes se place en troisième position. Jill, une jeune femme, laisse régulièrement des messages vocaux sur l’ancien numéro de sa sœur décédée pour l’aider à surmonter son deuil. Sans le savoir, ces messages sont écoutés par Wes, le nouveau propriétaire du numéro, qui se retrouve profondément touché par son histoire. Le destin finit par les réunir et une belle complicité naît entre eux, mais Wes cache un secret qui pourrait tout faire basculer. À mesure que leur relation se renforce, ce mensonge devient de plus en plus difficile à dissimuler. Lorsqu’il éclate enfin, Jill doit choisir entre la trahison qu’elle ressent et les sentiments qu’elle éprouve encore pour lui. Le film, réalisé par Leah McKendrick, est disponible sur Netflix.

Du côté des séries TV, House of the Dragon prend la tête du classement cette semaine, porté par la diffusion hebdomadaire de sa troisième saison sur HBO Max. Près de deux siècles avant les événements de Game of Thrones, la maison Targaryen règne sans partage sur les Sept Couronnes grâce à ses dragons. Lorsque la succession du roi Viserys est remise en question, les rivalités familiales s’intensifient et divisent le royaume en deux camps. Alliances fragiles, ambitions et trahisons se multiplient tandis que chacun lutte pour s’emparer du Trône de Fer. À mesure que les tensions grandissent, une guerre semble inévitable et menace de détruire la puissante dynastie Targaryen.

Silo recule en deuxième position, malgré le lancement remarqué de sa troisième saison sur Apple TV début juillet. La série se déroule dans un immense abri souterrain où les derniers survivants de l’humanité vivent selon des règles très strictes. Lorsque plusieurs événements mystérieux remettent en cause la version officielle de leur histoire, une ingénieure nommée Juliette entreprend de découvrir la vérité. Au fil de son enquête, elle met au jour des secrets qui pourraient bouleverser tout ce que les habitants croient savoir.

Lucky se trouve à la troisième place cette semaine, porté par l’arrivée de ses deux premiers épisodes le 15 juillet sur Apple TV. La série suit Luciana « Lucky » Armstrong, une ancienne arnaqueuse qui avait quitté le monde du crime pour recommencer une nouvelle vie. Après le vol d’une importante somme d’argent qui tourne mal, elle devient la cible du FBI et d’une redoutable cheffe de la mafia. Pour survivre, Lucky est contrainte de renouer avec les talents qui ont fait sa réputation et d’affronter les fantômes de son passé. Au fil de sa fuite, elle découvre des vérités sur sa famille et doit décider jusqu’où elle est prête à aller pour retrouver sa liberté. Entre trahisons, poursuites et rebondissements, chaque décision met sa vie en danger.

— Yannick HENRION

Ne pas fermer les yeux – Tribune La communauté ciné/séries francophone prend la parole sur ce que le Rassemblement National représente pour le cinéma français, le CNC et la liberté de création. Lire la tribune et cosigner →

Nos dernières bandes-annonces

Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-21 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/top-streaming-13-19-juillet-2026-65539807/