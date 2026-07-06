Top streaming de la semaine : Enola Holmes 3 en tête

Cette semaine, le classement JustWatch réserve son lot de surprises. Enola Holmes 3 s’invite directement en tête des films les plus regardés, tandis que House of the Dragon confirme son emprise sur les séries, envers et contre une concurrence de plus en plus dense.

Côté films, Enola Holmes 3 décroche la première place cette semaine. Dans ce troisième volet, Enola part à Malte pour épouser Tewkesbury, mais la disparition de son frère Sherlock vient bouleverser ses projets. Elle se lance alors dans une enquête qui la mène jusqu’à un complot mêlant trésor volé et passé colonial britannique. Épaulée par ses proches, elle doit affronter une nouvelle fois Moriarty.

Si tu m’écoutes occupe la deuxième marche du podium. Jill, une jeune pâtissière, a pris l’habitude de laisser des messages vocaux sur l’ancien numéro de sa sœur décédée pour tenter de surmonter son deuil. Sans le savoir, ces messages sont écoutés par Wes, le nouveau propriétaire du numéro, profondément touché par son histoire. Le destin finit par les réunir et une belle complicité s’installe entre eux, mais Wes cache un secret qui pourrait tout faire basculer. Plus leur relation se renforce, plus ce mensonge devient difficile à dissimuler. Et quand il éclate enfin, Jill doit choisir entre la trahison qu’elle ressent et les sentiments qu’elle éprouve encore pour lui.

Dune complète le podium. Le film suit Paul Atréides, jeune héritier dont la famille se voit confier la gestion de la planète désertique Arrakis, seule source d’une ressource aussi rare que précieuse. Entre rivalités politiques, luttes de pouvoir et prophéties mystérieuses, Paul va devoir affronter un destin qui le dépasse largement. Ce premier volet pose les bases d’un univers dense et spectaculaire, à la croisée de la science-fiction, de l’aventure et de l’intrigue politique.

House of the Dragon toujours au sommet des séries

Du côté des séries, House of the Dragon conserve la tête du classement cette semaine. Près de deux siècles avant les événements de Game of Thrones, la maison Targaryen règne sans partage sur les Sept Couronnes grâce à ses dragons. Mais lorsque la succession du roi Viserys est remise en question, les rivalités familiales s’intensifient et finissent par diviser le royaume en deux camps. Alliances fragiles, ambitions dévorantes et trahisons se multiplient, tandis que chacun lutte pour s’emparer du Trône de Fer. Une guerre semble désormais inévitable, menaçant de faire vaciller la puissante dynastie Targaryen.

From recule à la deuxième place. La série suit un groupe de voyageurs coincés dans une mystérieuse ville dont il est impossible de s’échapper. Les habitants doivent survivre face à des créatures nocturnes capables de prendre apparence humaine pour mieux les piéger. Chaque nuit, ils se protègent en se réfugiant dans des maisons sécurisées par d’étranges talismans. Au fil du temps, ils tentent de percer l’origine de la ville et les règles qui la gouvernent, tandis que des tensions naissent entre survivants, chacun cachant ses propres secrets et théories.

Silo complète le podium des séries cette semaine. L’action se déroule dans un immense abri souterrain où les derniers survivants de l’humanité vivent selon des règles très strictes. Lorsque plusieurs événements mystérieux viennent fissurer la version officielle de leur histoire, une ingénieure du nom de Juliette entreprend de découvrir la vérité. Son enquête met peu à peu au jour des secrets capables de bouleverser tout ce que les habitants croyaient savoir.

3 Divertissant

— Yannick HENRION

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-06 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/top-streaming-enola-holmes-house-dragon-65539640/