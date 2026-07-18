Cinéma sur le Toit : cet été, le Moulin Rouge transforme sa terrasse en salle à ciel ouvert

Transats rouges, casques anti-bruit et vue sur l’avenue de Clichy : depuis quand un rooftop parisien rivalise-t-il avec une vraie salle de cinéma ?

Institution culturelle de renom, le Moulin Rouge ne se résume pas à son spectacle de cabaret mythique, ni à son sous-sol qui lui sert de boîte de nuit. En été, perché sur son Bar à Bulles, l’établissement s’ouvre aussi au septième art. Tous les mercredis, du 15 juillet au 2 septembre, le festival Cinéma sur le Toit accueille les heureux élus qui auront réussi à s’emparer des quelques places gratuites mises en ligne six jours plus tôt sur la billetterie. L’occasion de visionner, dans un cadre hors normes, un film choisi avec soin autour de la thématique annuelle.

Cette année, le mot d’ordre est « trajectoires », inauguré par la déambulation iconique de Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda. Du E.T. de Steven Spielberg à La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit, en passant par Night on Earth de Jim Jarmusch ou encore Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen, la sélection de huit films propose autant de variations autour de la thématique du festival : trajectoire géographique, rêvée, psychologique, symbolique. Peu importe sa forme, chaque film s’impose comme une véritable échappée estivale.

Difficile de résister à ce cadre idyllique, à la fois typiquement parisien avec sa vue sur l’avenue de Clichy, et unique en son genre, où l’on peut prendre un verre adossé à la mythique façade qui donne son nom à l’enseigne, entourée de guirlandes qui donnent à la terrasse un air féérique. Une féérie qui se prolonge quand vient l’heure de la projection : le public est invité à passer de l’autre côté du Bar à Bulles, sur l’autre versant du Moulin, pour prendre place dans l’un des quarante transats, rouges cela va de soi, pour une expérience de visionnage intimiste. Pour garantir le confort auditif des spectateurs, des casques sont mis à disposition afin de se couper du bruit de la rue et de s’immerger totalement dans la projection. Sous les étoiles et les néons du Moulin Rouge, la magie du cinéma opère de plus belle.

Le programme complet du festival Cinéma sur le Toit

15 juillet : Cléo de 5 à 7, Agnès Varda (1962)

(1962) 22 juillet : La Tortue Rouge, Michael Dudok de Wit (2016)

(2016) 29 juillet : Saving Face, Alice Wu (2016)

(2016) 5 août : Compartiment n°6, Juho Kuosmanen (2021)

(2021) 12 août : Une seconde mère, Anna Muylaert (2015)

(2015) 19 août : Capharnaüm, Nadine Labaki (2018)

(2018) 26 août : Night on Earth, Jim Jarmusch (1991)

(1991) 2 septembre : E.T. l’extra-terrestre, Steven Spielberg (1982)

Les places, gratuites, sont mises en ligne chaque mercredi six jours avant la séance sur la billetterie officielle.

Marie ARRIGHI

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-18 par Marie ARRIGHI : https://www.leblogducinema.com/critique-film/cinema-sur-le-toit-cet-ete-le-moulin-rouge-transforme-sa-terrasse-en-salle-a-ciel-ouvert-65539767/