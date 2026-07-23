Échec en salles, le faux documentaire de Fabrice Éboué mérite pourtant bel et bien le coup d’œil. Disponible en DVD chez Wild Side, Gérald le Conquérant s’amuse de la montée du nationalisme et dépeint, avec un humour noir et caustique, les mécanismes à l’œuvre.

Un documenteur audacieux, dans la digne lignée des projets d’Éboué

Humoriste populaire, Fabrice Éboué s’est également illustré au cinéma avec des projets tous différents et singuliers. De la grande comédie à portée sociale, comme Case Départ en 2011 ou Le Crocodile du Botswanga en 2014, à la satire chorale des communautés religieuses dans Coexister en 2017, le réalisateur se risque à tous les sous-genres de la comédie sans jamais perdre sa touche d’humour provocateur. Laquelle atteint son paroxysme dans Barbaque en 2021, psycho killer movie à la française, où un couple de bouchers abat et vend au kilo les corps de personnes vegans, dans un épisode de folie à deux aussi sanglant que jubilatoire.

Rarement de grands succès, souvent des films devenus cultes au gré de leur réputation, les réalisations de Fabrice Éboué se démarquent par leur ancrage sociétal, leur écriture fine et leur audace. Et de l’audace, Éboué en a redoublé sur son dernier film, Gérald le Conquérant : un documenteur sur un illuminé normand, désireux de construire tout un parc d’attractions à la gloire de Guillaume le Conquérant. À travers l’iconisation du duc de Normandie, devenu roi d’Angleterre au XIe siècle, le cinéaste dépeint l’instrumentalisation de certaines figures historiques au service d’un nationalisme exacerbé jusqu’à l’absurde.

Échec en salles mais futur film culte ?

Gérald le Conquérant n’est pas la première incursion d’Éboué dans le faux documentaire. En 2011, il avait déjà participé à la création et à l’écriture de la série Inside Jamel Comedy Club, sur les coulisses de l’émission culte. Déjà bien présent, son style, entre la réflexion bien sentie et le potache assumé, a depuis gagné en maturité – même si exploser des vaches à grand renfort de cocktails Molotov semble beaucoup amuser le cinéaste. Sorte de reportage Strip-tease qui s’amuse à forcer le trait, Gérald le Conquérant doit également beaucoup à la performance de l’humoriste, absolument parfait dans le rôle principal.

On salue, de même, la performance d’Alexandra Roth et de Logan Lefèbvre, comédiens justement choisis pour interpréter la compagne et le beau-fils de Gérald. Incarnations parfaites des ruraux naïfs, dans une caricature pas si méchante qu’il n’y paraît. Avec seulement 78 000 entrées, Gérald le Conquérant n’a pas rencontré son public en salle. Certainement en raison du format documenteur, rarement apprécié par le grand public français, malgré la teneur culte de certaines œuvres comme C’est arrivé près de chez vous. Gageons que la sortie récente du film en DVD et VOD lui donnera une seconde vie, tout comme à Barbaque avant lui.

Gérald le Conquérant est disponible en DVD chez l’éditeur Wild Side au prix de 14,99 €.

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-23 par Lilyy NELSON : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/gerald-le-conquerant-sortie-dvd-65539898/