Marvel Cinematic Universe : dans quel ordre regarder les films et séries ?

L’univers cinématographique Marvel (« MCU » pour Marvel Cinematic Universe, en anglais) fourmille de films et séries, qui n’ont pas forcément le bon ordre chronologique lors de leurs sorties respectives. Rassurez-vous, on fait le point complet.

Engagé en 2008 par le producteur Kevin Feige et la sortie de Iron Man (2008), le MCU comporte actuellement 4 phases, cette dernière ayant pour début la série Wandavision (2021).

Stan Lee l’avait plus ou moins proposé dans ses comics, Marvel a concrétisé cet univers filmique, où l’on peut voir apparaître les différents héros dans des films différents, pas forcément propres à leur univers.

Depuis 2013, le MCU s’est étendu aux séries, avec la sortie de Marvel : les Agents du S.H.I.E.L.D.. Puis, d’autres ont pu suivre : Daredevil (2015), Runaways (2017) ou encore Cloak & Dagger (2018). La plateforme Disney+ a pu ainsi regrouper en grande majorité tout cet univers, en respectant néanmoins la fameuse chronologie des médias. De ce fait, les derniers films ne s’y trouvent pas pour le moment, puisqu’ils doivent respecter le délai légal.

Les séries Wandavision, Falcon et le Soldat de l’Hiver et Loki sont ainsi apparus sur la chaîne ces derniers mois.

À noter que le long-métrage Ant-Man était initialement prévu comme étant le premier film de la phase III mais il a été modifié pour être le dernier film de la phase II. De même, Spiderman : Far from Home devait être le premier film de la phase IV mais il a également été modifié pour être le dernier film de la phase III.

Mais donc, du coup, dans quel ordre chronologique doit-on regarder ce riche et dense univers ?

Liste chronologique – non exhaustive – films / séries Marvel

Phase 1

Captain America : The First Avenger (2011) What If… (2021) – Super Soldier Peggy Carter, épisode 1 Marvel’s Agent Carter (2015) – Saisons 1 et 2 Captain Marvel (2019) Iron Man (2008) What If… (2021) – Killmonger Rescued Tony Stark, épisode 6 Iron Man 2 (2010) L’Incroyable Hulk (2008) Thor (2011) What If… (2021) – Thor Were an Only Child, épisode 7 The Avengers (2012) Werewolf by Night (2022) What If… (2021) – the World Lost Its Mightiest Heroes, épisode 3

Phase 2

Phase 3

Phase 4

La première saison de Moon Knight ne fait aucune référence au MCU et raconte sa propre histoire. Aussi, elle peut être regardée indépendamment de la chronologie proposée. Néanmoins, il a été décidé de l’intégrer entre la première saison de Hawkeye et Doctor Strange in the Multiverse of Madness en raison des potentiels easter eggs à venir dans les prochaines productions qui pourront confirmer la présence de Moon Knight au sein du MCU.

Cet article sera bien évidemment mis au goût du jour au gré des sorties Marvel !

Sarah Cerange

Yannick

