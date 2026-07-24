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Un village mexicain, la Coupe du monde 1986 en toile de fond, et un secret que deux enfants portent seuls. Je n’ai pas peur transforme un fait divers en miroir tendu à toute une communauté : jusqu’où la peur peut-elle pousser des gens ordinaires ?

Sortie sur Netflix le 8 juillet, Je n’ai pas peur est une série dramatique qui mêle narration, traditions mexicaines et critique sociale.

Je n’ai pas peur est l’adaptation du roman Io non ho paura de l’écrivain italien Niccolò Ammaniti, publié en 2001. Après une première adaptation au cinéma en 2003, cette seconde adaptation change de décor mais le propos reste le même : un enfant découvre jusqu’où une communauté est prête à sacrifier son humanité par peur, par intérêt ou pour préserver sa famille.

La réalisation de Je n’ai pas peur est confiée à trois cinéastes : Ernesto Contreras, Alba Gil et Alejandro Zuno. Le plus connu du trio est sans conteste Ernesto Contreras. Révélé avec Párpados azules, présenté à la Semaine de la Critique à Cannes en 2007, il s’est ensuite imposé comme l’une des figures du cinéma mexicain contemporain grâce à Sueño en otro idioma, largement remarqué dans les festivals internationaux. Le casting, lui, réunit plusieurs habitués des productions Netflix, avec le jeune Aldo Emiliano Navarro dans le rôle de Miguel, aux côtés de Luis Alberti (Narcos : Mexico), Fátima Molina (Diablero, Qui a tué Sara ?) et Humberto Busto (El Chapo, Diablero).

Une fable sombre sur l’innocence face à la misère

Dès les premiers épisodes, Je n’ai pas peur installe une atmosphère pesante au cœur d’un village de campagne isolé du Mexique de 1986. La série mêle habilement thriller, drame social et traditions mexicaines. Elle intègre par exemple les légendes des « Chaneques », des créatures issues des croyances populaires mexicaines qui renforcent le climat malaisant de certaines scènes.

La temporalité n’est pas non plus un hasard. La présence de la Coupe du monde de football, qui s’est déroulée au Mexique en 1986, dépasse le simple contexte historique. Elle représente des moments d’unité et d’espoir collectif, où les enfants retrouvent une forme d’innocence, avant que la violence et les choix des adultes ne viennent briser cet équilibre fragile.

Au premier plan, l’amitié entre les deux enfants, Miguel et Felipe, apporte une véritable douceur dans un quotidien particulièrement pauvre et violent. Leur relation est au cœur de l’histoire et rythme la série. En revanche, le suspense souffre d’un démarrage un peu trop prévisible, ce qui atténue l’effet de surprise des premiers épisodes. La tension est finalement plus centrée sur l’aspect psychologique et l’atmosphère oppressante que sur le kidnapping en lui-même.

Les acteurs adultes portent largement la série grâce à des interprétations solides et nuancées. Ils incarnent des personnages profondément humains, partagés entre la culpabilité, la peur et l’instinct de survie. Si les jeunes comédiens se montrent parfois moins convaincants, leur complicité reste suffisamment touchante pour que l’on s’attache à eux.

Quand le désespoir fait voler la morale en éclats

Au-delà de son intrigue criminelle, Je n’ai pas peur est avant tout une réflexion sur la pauvreté et le désespoir. L’enlèvement contre rançon n’est jamais présenté comme un simple acte de violence, mais comme la conséquence d’une misère qui pousse certains habitants à franchir toutes les limites pour sauver leur propre famille.

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À mesure que la tension monte, le groupe de parents impliqués dans le kidnapping se désolidarise. Les rancœurs, les accusations et les conflits éclatent les uns après les autres, révélant les failles et faiblesses de chacun. Une méfiance générale s’installe et le climat se tend peu à peu. La série met en lumière un mécanisme clair : le désespoir engendre les mauvais choix, les mauvais choix engendrent la violence, et la violence conduit inévitablement à la tragédie.

L’œuvre pose finalement une question morale simple : jusqu’où peut-on aller pour protéger ses enfants ? Peut-on justifier le mal infligé à une autre famille au nom de la survie de la sienne ? Sans apporter de réponse claire, Je n’ai pas peur laisse le spectateur face à ce dilemme moral. Son dénouement, particulièrement soudain et volontairement ouvert, ne cherche pas à rassurer. Il laisse planer de nombreuses interrogations sur le destin des survivants et prolonge la réflexion des spectateurs.

Finalement, Je n’ai pas peur dépasse la simple série dramatique. C’est avant tout une chronique sociale sombre qui interroge les conséquences de la pauvreté et la manière dont le désespoir peut transformer des individus ordinaires en criminels. Malgré un démarrage un peu lent et quelques faiblesses d’interprétation chez les plus jeunes, la série séduit par son atmosphère et les questions morales qu’elle soulève longtemps après son dénouement.

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-24 par Émilie BINET : https://www.leblogducinema.com/critique-serie/je-nai-pas-peur-avis-65539969/