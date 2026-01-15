The Dreadful : Kit Harington et Sophie Turner réunis… en couple

Sophie Turner et Kit Harington dans Game Of Thrones
Ils étaient frère et sœur à l’écran. Les voilà désormais amants. Kit Harington et Sophie Turner se retrouvent dans The Dreadful, un film d’horreur gothique qui joue autant avec les codes du genre qu’avec la mémoire des fans de Game of Thrones.

🎬 Film d’horreur gothique The Dreadful
⭐ Kit Harington & Sophie Turner réunis
💔 Ils incarnent un couple
🕯️ Ambiance médiévale et psychologique
📅 Sortie prévue en 2026

Un casting qui crée le malaise… volontairement

Difficile de ne pas penser à Jon Snow et Sansa Stark. The Dreadful assume ce trouble et s’en nourrit. Le film plonge les deux acteurs dans une relation amoureuse sombre, au cœur d’un récit médiéval oppressant mêlant horreur psychologique et surnaturel.

Un choix audacieux, presque provocateur, qui garantit une forte visibilité médiatique.

Un virage artistique assumé

Pour Kit Harington comme pour Sophie Turner, le projet marque une volonté claire de s’éloigner de leurs rôles les plus célèbres. L’horreur, genre exigeant et souvent plus libre, leur permet d’explorer des registres plus ambigus et inconfortables.

Les premiers éléments évoquent un film lent, atmosphérique, davantage basé sur la tension que sur le gore.

Un buzz déjà bien installé

Avant même sa sortie, The Dreadful fait parler de lui. Les interviews où les acteurs évoquent la gêne de jouer un couple après Game of Thrones alimentent la curiosité, tout comme l’étrangeté assumée du projet.

C’est typiquement le genre de film qui divise… et qui profite pleinement de cette division.

Ce qu’il reste à découvrir

  • Les premières images officielles
  • Le positionnement exact du film (cinéma de genre ? Film d’auteur ?)
  • L’accueil critique à sa sortie

Auteur·rice

