God of War : Ryan Hurst sera Kratos dans la série Amazon

Kratos a enfin trouvé son visage. Amazon Prime Video a officialisé le casting de Ryan Hurst dans le rôle principal de la série God of War. Un choix qui rassure les fans et confirme les ambitions sérieuses de cette adaptation très attendue.

⚔️ Série God of War pour Prime Video

🎭 Ryan Hurst incarne Kratos

📖 Inspirée du jeu de 2018

✍️ Showrunner : Ronald D. Moore

📅 Sortie non annoncée

Un personnage mythique, un acteur taillé pour le rôle

Kratos n’est pas un héros comme les autres. Guerrier brisé, père hanté par son passé, figure tragique : le personnage de God of War s’est imposé comme l’un des plus complexes du jeu vidéo moderne.

Avec Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Walking Dead), Amazon mise sur un acteur capable d’incarner la brutalité autant que la profondeur émotionnelle. Un casting moins « bling-bling » que certains l’imaginaient, mais cohérent avec l’ADN de la saga.

Une adaptation inspirée du jeu de 2018

La série devrait s’appuyer sur le reboot de 2018, centré sur la relation entre Kratos et son fils Atreus, dans un univers nordique sombre et majestueux. Un choix judicieux : ce volet est souvent considéré comme le plus mature et narrativement abouti de la franchise.

Le projet est piloté par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), un nom qui rassure sur la qualité de l’écriture et la construction sur le long terme.

Un test grandeur nature pour Amazon

Après le succès critique de Fallout, Amazon continue d’investir massivement dans les adaptations de jeux vidéo. God of War représente cependant un défi supplémentaire : l’univers est très aimé, mais aussi très exigeant visuellement et émotionnellement.

La série devra trouver le bon équilibre entre action spectaculaire, mythologie et drame intime.

Buzz et attentes

Sur les réseaux, le choix de Ryan Hurst est globalement bien accueilli. Beaucoup saluent une décision « respectueuse du matériau original », loin du simple coup marketing. L’absence de date de sortie entretient toutefois la frustration.

Nos dernières bandes-annonces