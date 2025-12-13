Le Blog Du Cinéma se réinvente : nouveau logo, nouvelles couleurs, même passion

Après quelques années (depuis 2020) avec un logo très ancré dans l’imaginaire classique du cinéma, Le Blog Du Cinéma adopte une identité visuelle plus en phase avec ce que nous sommes devenus : un média attentif, curieux, analytique, qui regarde les films et les séries avec précision et envie de comprendre.

Une identité visuelle qui raconte mieux qui nous sommes

Depuis sa création en 2008, Le Blog Du Cinéma explore l’actualité du cinéma et des séries sous toutes ses formes – news, critiques, analyses, portraits, rétrospectives – avec une rédaction aux sensibilités diverses et surtout complémentaires.

Avec le temps, notre manière d’aborder les œuvres a évolué : un regard plus affûté, plus attentif aux détails, plus réfléchi. Notre identité visuelle, elle, était restée figée dans un symbole qui ne racontait plus vraiment cette évolution. Il était temps de la remettre en cohérence avec notre ligne éditoriale.

Pourquoi un hibou ? Un symbole rare pour un regard singulier

Notre nouveau logo met en scène un hibou. Un animal qu’on voit très rarement dans l’univers graphique des médias cinéma / séries, ce qui le rend déjà singulier.

Au-delà du symbole, sa composition se veut à la fois élégante et ludique : lisible, expressive, immédiatement identifiable, sans jamais tomber dans la caricature.

Le hibou incarne un regard calme, posé, capable de scruter dans l’obscurité, de repérer ce que d’autres ne voient pas, d’observer avant de juger. C’est exactement ce que nous faisons chaque jour lorsque nous parlons de films et de séries.

Ce choix nous permet de nous distinguer visuellement, tout en racontant simplement – et avec un certain plaisir graphique – notre façon de regarder le cinéma.

Une palette qui raconte autre chose qu’un fauteuil rouge

L’ancien rouge « fauteuil de cinéma » avait du sens à une époque, mais il restait attaché à l’objet cinéma plutôt qu’à notre manière de l’analyser. Il était aussi visuellement très marqué et peu malléable.

La nouvelle palette se veut plus chaleureuse et plus éditoriale : une teinte douce et accueillante, associée à un ton plus profond et posé, qui donne du relief.

Ensemble, ces couleurs créent une atmosphère plus humaine et plus mature, en cohérence avec notre regard critique : exigeant, mais jamais froid ; engagé, mais sans rigidité.

Des typographies au service de la lecture

L’identité visuelle ne se joue pas uniquement dans le logo ou les couleurs : la typographie compte énormément.

Nous utilisons désormais une police dédiée aux titres, plus souple et expressive, qui accompagne le caractère du logo. Pour les textes, nous avons conservé une police pensée avant tout pour la lisibilité : claire, stable, confortable sur tous les écrans.

L’ensemble forme un système homogène, lisible et cohérent.

Une signature graphique pour tout le projet

Cette nouvelle identité ne se limite pas à un logo : elle structure la manière dont nous nous présentons sur le site, sur les réseaux sociaux et dans toutes nos créations visuelles.

Elle ne transforme pas ce que nous faisons, mais elle exprime plus clairement ce que nous sommes.

Et maintenant ?

Rien ne change dans notre passion, ni dans le sérieux avec lequel nous abordons les films et les séries.

Ce qui change, c’est la façon dont nous l’exprimons visuellement : de manière plus lisible, plus cohérente, plus affirmée.

Nous espérons que cette nouvelle identité visuelle vous parlera autant qu’à nous, et qu’elle accompagnera durablement la diversité des regards qui font Le Blog Du Cinéma.

Nous vous remercions de nous suivre chaque jour ! ♥

Le Blog Du Cinéma : ancien et nouveau logo

