Dirty Dancing 2 : Jennifer Grey de retour dans la suite officielle du film culte !

Après des années d’attente, Dirty Dancing 2 se concrétise enfin : Jennifer Grey reprendra son rôle mythique de Frances “Baby” Houseman dans cette suite très attendue, produite par un duo de poids lourds d’Hollywood et prévue pour commencer à être tournée plus tard en 2026.

🎥 Dirty Dancing 2 est officiellement en développement chez Lionsgate.

👩 Jennifer Grey reprend son rôle iconique de Baby et sera productrice exécutive.

📝 Kim Rosenstock écrira le scénario, avec Nina Jacobson et Brad Simpson à la production.

⏳ Le tournage devrait débuter plus tard en 2026, sans date de sortie officielle pour l’instant.

💫 Le film promet de capturer la magie, la musique et l’émotion du classique sans chercher à reproduire la présence de Patrick Swayze.

Un retour historique pour Baby

Presque quatre décennies après le film original sorti en 1987, Lionsgate a confirmé que Jennifer Grey, aujourd’hui âgée de 65 ans, revient dans la suite officielle de Dirty Dancing. Elle ne se contentera pas d’être l’héroïne : elle occupera également un rôle clé en tant que productrice exécutive du film, témoignant de son engagement personnel envers le projet.

Le scénario sera écrit par Kim Rosenstock, auteure primée connue pour Dying for Sex, tandis que Nina Jacobson et Brad Simpson — producteurs des franchises The Hunger Games et Crazy Rich Asians — superviseront la production.

Un tournage prévu en 2026

Selon les annonces officielles, Lionsgate vise une mise en production plus tard en 2026, après plusieurs années de reports et d’incertitudes liées notamment aux grèves à Hollywood et aux difficultés à rassembler l’équipe créative idéale.

À ce stade, aucune date de sortie n’a été confirmée, mais la fenêtre de tournage laisse penser à un possible calendrier de sortie autour de la fin de 2027, ce qui coïnciderait presque avec le 40ᵉ anniversaire du film original.

Pas de Johnny, mais une suite fidèle à l’esprit

Un point important pour les fans : la suite ne cherchera pas à « remplacer » Patrick Swayze, décédé en 2009. Jennifer Grey et les producteurs ont insisté sur le fait que le film honorera l’héritage du personnage de Johnny Castle sans tenter de répliquer la chimie originale, tout en explorant ce que la vie de Baby est devenue des années après son été à Kellerman’s.

À savoir aussi

Jonathan Levine, initialement annoncé comme réalisateur, sera désormais producteur exécutif , et aucun nouveau réalisateur n’a encore été officialisé.

, et aucun nouveau réalisateur n’a encore été officialisé. Le film s’annonce comme une vraie suite narrative , distincte des précédentes approches comme Dirty Dancing: Havana Nights (2004) qui n’était pas une continuation directe.

, distincte des précédentes approches comme Dirty Dancing: Havana Nights (2004) qui n’était pas une continuation directe. La musique, la danse et l’émotion, signatures du film original, sont promises comme des éléments centraux du scénario.

Pourquoi ça buzz

L’annonce de Dirty Dancing 2 secoue déjà la communauté cinéphile pour plusieurs raisons :

Retour de Jennifer Grey dans un rôle mythique après près de 40 ans.

dans un rôle mythique après près de 40 ans. Une équipe de producteurs expérimentés aux manettes.

aux manettes. Une attente énorme de la part des fans nostalgiques, curieux de voir la suite de l’histoire au cinéma.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

