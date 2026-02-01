Melania Trump : quand le cinéma choisit le silence face aux accusations visant Brett Ratner

Avec Melania, sorti en salles le 30 janvier, le cinéma américain ne raconte pas seulement l’histoire de Melania Trump, actuelle Première dame des États-Unis. Il raconte aussi, en creux, sa propre difficulté à tirer des leçons du passé. Car derrière ce projet se cache un choix lourd de sens : confier la réalisation à Brett Ratner, accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles.

Un retour qui pose une question simple, mais dérangeante : qu’a réellement changé Hollywood depuis #MeToo ?

🎬 Melania est un film centré sur Melania Trump, actuelle Première dame des États-Unis

🎥 Réalisé par Brett Ratner, accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles

📅 Sortie cinéma : 30 janvier

📺 Aucune plateforme de streaming annoncée à ce jour

⚠️ Un film au cœur d’un débat éthique majeur sur la responsabilité du cinéma

Un film politique, même quand il prétend ne pas l’être

Présenté comme un portrait nuancé, presque intime, Melania s’inscrit pourtant dans un contexte éminemment politique. Celui de l’Amérique de Trump, de la concentration du pouvoir, de la mise en scène permanente, et d’un climat où chaque image devient un message.

Mais ici, le politique ne se limite pas au sujet du film. Il est aussi dans le choix de son réalisateur, dans ce que ce choix dit – ou refuse de dire.

Brett Ratner : des accusations que l’industrie préfère oublier

À partir de 2017, plusieurs femmes accusent Brett Ratner de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles. Ces accusations, révélées par la presse américaine, s’inscrivent dans une vague de libération de la parole qui bouleverse alors Hollywood.

Oui, Brett Ratner a nié les faits.

Oui, il n’a pas été condamné pénalement.

Mais l’absence de condamnation ne signifie pas absence de problème. Et surtout, elle ne saurait justifier un retour discret, sans débat, sans prise de position claire de l’industrie.

Ce que Le Blog Du Cinéma refuse de banaliser

Au sein de la rédaction, nous défendons une position simple : les accusations d’agressions sexuelles doivent être prises au sérieux, même lorsqu’elles n’ont pas encore donné lieu à une condamnation judiciaire.

Pourquoi ? Parce que l’histoire récente du cinéma a montré :

combien la parole des victimes a été ignorée,

combien les carrières d’hommes puissants ont été protégées,

combien le silence a servi de complice.

Parler de Melania sans évoquer Brett Ratner serait une faute journalistique. Le traiter comme un simple “retour de réalisateur” serait une faute morale.

Une diffusion frileuse qui en dit long

Le film bénéficie pour l’instant d’une sortie limitée, sans grande campagne, sans plateforme de streaming annoncée. Ce n’est probablement pas un hasard.

Entre :

le nom Trump ,

, le sujet politique,

et la présence d’un réalisateur accusé d’agressions sexuelles,

Melania cumule des risques que peu d’acteurs de l’industrie semblent prêts à assumer publiquement.

Le silence des plateformes

Netflix, Prime Video, Apple TV : aucune plateforme majeure n’a, à ce stade, annoncé la diffusion du film.

Ce silence n’est pas neutre. Il traduit une gêne, une hésitation, voire une stratégie d’évitement – symptôme d’une industrie qui préfère souvent ne pas choisir, plutôt que de se positionner clairement.

Un film révélateur, malgré lui

Qu’on le veuille ou non, Melania est devenu autre chose qu’un film.

Il est :

un révélateur de la tolérance persistante d’Hollywood envers certains comportements ,

, un test grandeur nature de la sincérité post-#MeToo,

et un rappel que les combats contre les violences sexuelles ne se gagnent pas uniquement dans les discours.

Ce qu’il reste à regarder en face

L’industrie du cinéma est-elle prête à refuser certains “retours” ?

Les plateformes assumeront-elles un choix clair, dans un sens ou dans l’autre ?

Le public acceptera-t-il de regarder ce film sans poser de questions ?

Sur Le Blog Du Cinéma, nous pensons qu’on ne peut plus faire comme si ces débats n’existaient pas.

