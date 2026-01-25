Après une saison 3 qui a battu des records d’audience, Mark Grayson ne compte pas souffler de sitôt. Prime Video vient de lâcher la bombe : la saison 4 d’Invincible arrive plus vite que prévu. Entre l’arrivée du redoutable Thragg et une guerre galactique imminente, voici tout ce qu’il faut retenir du nouveau trailer et les infos cruciales pour ne rien rater.

🚀 Date de sortie : Le 18 mars 2026 sur Prime Video.

📅 Format : 3 épisodes au lancement, puis un épisode chaque mercredi (8 épisodes au total).

🎙️ Nouveaux venus : Lee Pace double le redoutable Thragg et Matthew Rhys incarne Dinosaurus.

⚔️ Enjeu : Le début de la Guerre Viltrumite et la reconstruction psychologique de Mark.

✅ Futur : La saison 5 est déjà officiellement en production.

Une date de sortie officielle : Le rendez-vous est pris

C’est désormais gravé dans le marbre : la saison 4 d’INVINCIBLE débutera sa diffusion le 18 mars 2026 sur Prime Video. Le délai de production semble s’être stabilisé, permettant une sortie moins de 12 mois après la conclusion de la précédente salve.

Prime Video a opté pour une stratégie de diffusion hybride : un « drop » massif de trois épisodes dès le premier jour pour créer l’événement, suivi d’une diffusion hebdomadaire chaque mercredi jusqu’au grand final le 22 avril.

Thragg arrive : Un casting vocal de haute volée

Le trailer confirme ce que les lecteurs du comics attendaient avec impatience : l’introduction de Thragg, le Grand Régent de l’Empire Viltrumite. C’est l’excellent Lee Pace (Foundation, Les Gardiens de la Galaxie) qui prête sa voix au personnage le plus puissant de l’univers de la série.

D’autres noms prestigieux rejoignent l’aventure :

Danai Gurira ( The Walking Dead ) incarne Universa.

( ) incarne Universa. Matthew Rhys prête sa voix au complexe Dinosaurus.

Ce qui nous attend : « La guerre Viltrumite approche »

La saison 3 s’était achevée sur un Mark Grayson marqué par son affrontement contre Conquest. Le nouveau teaser nous montre un héros qui tente de se reconstruire, alors que la menace de l’Empire Viltrumite devient existentielle pour la Terre.

Les enjeux de cette saison 4 exploreront davantage le cosmos, avec une importance accrue donnée à Allen l’Aliéné (Seth Rogen) et à la Coalition des Planètes, tout en gardant un ancrage émotionnel fort sur la relation complexe entre Mark et Nolan (J.K. Simmons).

Pourquoi Invincible est devenu incontournable ?

En 2026, INVINCIBLE s’est imposée comme la référence de l’animation adulte. Sa capacité à mélanger une violence crue avec un réalisme psychologique rare en fait une œuvre à part, loin des standards lisses du genre. Avec une saison 5 déjà confirmée, l’univers de Robert Kirkman n’a pas fini de faire trembler Prime Video.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

