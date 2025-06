Alors que certaines jeunes filles marquent le passage de leurs premières règles par des célébrations, d’autres le taisent ou le redoutent. Moment charnière, PREMIÈRES LUNES, réalisé par Mélanie Mélot, explore comment ce vécu redéfinit leur lien avec leur mère, entre traditions, quête d’émancipation et libération des non-dits.

Entre tabous culturels et dialogue mère-fille, la quête de nouveaux rituels

Les menstruations restent un sujet délicat dans de nombreuses cultures. Si certaines sociétés tendent à célébrer ce passage vers l’âge adulte, d’autres l’enferment dans le silence. Dans un monde où les débats féministes bousculent les normes établies, une volonté croissante émerge de rassurer les jeunes filles face à cette découverte de leur corps. Pourtant, certaines familles réinventent aujourd’hui des rituels oubliés, compensant l’absence de traditions anciennes dont nous n’avons plus de traces.

Ce moment est souvent vécu entre peur, excitation ou rejet. Dans leur clan d’amies, se mêlent joies et inquiétudes. Le lien mère / fille devient alors essentiel : un moment où la mère, réceptacle de traditions, cherche à transmettre son expérience tout en naviguant dans la modernité qu’embrasse sa fille.

Comment transformer les silences d’hier en complicité d’aujourd’hui

Les premières règles constituent une passerelle entre deux mondes. Celui de la mère, parfois marqué de silences d’une autre époque, et celui de la fille, plus ouverte mais parfois perdue dans l’océan d’informations contradictoires qui l’entoure. Cette sensation de « défraîchir » génère parfois des jalousies inconscientes. Par peur de perdre leur place, ces mères peuvent, sans le vouloir, projeter leurs frustrations ou leurs tabous non résolus. C’est humain, compréhensible.

La relation devient alors un territoire de découverte mutuelle, où se mêlent partage et questionnements. Dans cette métamorphose commune peut naître une nouvelle forme de complicité, où chacune trouve sa place dans cette transformation partagée.

Pour une acceptation apaisée et émancipatrice des règles

Alors que l’on cherche à encourager une forme de célébration autour de la menstruation, la question demeure : ne devrait-on pas simplement permettre aux jeunes filles de vivre cette étape de manière apaisée ? Le véritable enjeu réside dans l’acceptation des menstruations comme une partie normale du cycle féminin.

PREMIÈRES LUNES propose de déconstruire les stéréotypes et de montrer la diversité des expériences féminines à travers le monde. Il questionne la manière dont les sociétés façonnent le rapport des femmes à leur corps, soulignant que chaque femme porte en elle un désir de liberté et de reconnaissance. Ce passage vers l’âge adulte peut être vécu comme une source d’autonomie et d’émancipation.

Pour soutenir Premières Lunes

Ce projet est autoproduit et autodistribué – un choix fort, vital, pour préserver toute l’intégrité de son message. Certains financements ont été volontairement refusés : leur acceptation aurait compromis l’essence même du film. « Nous avons choisi la liberté, la sincérité, l’indépendance. Et maintenant, c’est avec vous que l’aventure peut se poursuivre. » – Mélanie Mélot.

