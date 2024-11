SVOD – Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 : top 10 films & séries

Voici le dernier classement des films et des séries TV les plus regardés en France la semaine dernière, d’après notre partenaire JustWatch !

SVOD : top 10 des meilleurs films

Côté films, « Loups-Garous » reste en tête du classement. Ce film raconte l’histoire d’une famille transportée dans un village médiéval après qu’un ancien jeu de société prend vie. Pour revenir à leur époque, ils devront trouver les loups-garous qui se cachent parmi les villageois.

En deuxième position, la nouvelle entrée “Apocalypse Z : Le début de la fin”. Alors qu’un virus transformant les humains en êtres agressifs se répand, Manel se confine chez lui avec son chat, tentant par tous les moyens de survivre. Rapidement, ils sont contraints de quitter leur abri à la recherche de nourriture et d’un nouveau refuge, que ce soit sur terre ou en mer. Ce film de survie mêle action, suspense, pandémie… et un chat.

Enfin, en troisième place, autre nouvelle entrée avec “Time Cut”. Dans cette histoire, une adolescente de 2024 voyage accidentellement dans le passé, jusqu’en 2003, juste avant le meurtre de sa sœur par un tueur masqué. Elle doit découvrir si elle peut modifier le passé sans risquer de bouleverser l’avenir.

SVOD : top 10 des meilleures séries

Du côté des séries TV, « From » continue de dominer le classement, restant en première position. Cette série horrifique suit un groupe de personnes piégées dans une ville mystérieuse où chaque tentative de fuite échoue. La menace grandit la nuit, lorsque des créatures monstrueuses sortent de l’ombre pour chasser les habitants.

En deuxième position, une nouvelle sortie : “La Diplomate”. Au milieu d’une crise internationale, une diplomate est nommée à un poste stratégique pour lequel elle est mal préparée, impactant non seulement sa relation de couple, mais aussi son avenir politique.

Enfin, “Agatha All Along” grimpe de trois positions pour arriver en troisième place. Dans cette série, nous retrouvons Agatha Harkness, interprétée par Kathryn Hahn, qui revient après WandaVision. Libérée du sort jeté par Wanda Maximoff, Agatha est désormais déterminée à retrouver ses pouvoirs et à comprendre l’origine des nouvelles perturbations magiques qui envahissent Westview. Aidée de nouveaux alliés, dont Billy Kaplan (alias Wiccan), le fils réincarné de son ancienne ennemie, elle affronte des forces et des sorcières aussi redoutables qu’elle.

Crédits : JustWatch

