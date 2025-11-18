Top 10 du streaming : les films et séries les plus regardés en France du 10 au 16 novembre 2025

Pour la semaine du 10 au 16 novembre 2025, notre partenaire JustWatch nous livre son classement des films et séries les plus recherchés en France. Entre un Frankenstein gothique très attendu, les tours de passe-passe d’Insaisissables, et la montée fulgurante de la série Pluribus, le public français a manifestement eu envie… de frissons, de magie et de grands vertiges narratifs.

Côté films : del Toro domine, la magie persiste

Le premier de cette semaine n’est autre que Frankenstein, la relecture ténébreuse signée Guillermo del Toro.

Victor Frankenstein, interprété par Oscar Isaac, joue ici les savants brillants mais rongés par l’obsession. En recréant la vie à partir de la mort, il entraîne sa Créature (Jacob Elordi) dans une existence marquée par la solitude et l’incompréhension.

Derrière l’horreur classique, del Toro injecte émotion, humanité et un esthétique gothique dont il a le secret. Le public a manifestement répondu présent.

En deuxième position, Insaisissables, toujours aussi efficace dix ans après sa sortie.

Les « Quatre Cavaliers », illusionnistes brillants, se lancent dans des braquages en direct et redistribuent leur butin au public. Face à eux, un duo FBI/Interpol tente désespérément de comprendre qui manipule qui.

Un thriller ludique, une mise en scène pleine de panache et un twist final qui, visiblement, continue de convaincre les spectateurs français.

Troisième place pour Insaisissables 2, où les Cavaliers, désormais en fuite, sont forcés de participer à un cambriolage high-tech.

Entre révélations sur leur passé, illusions toujours plus spectaculaires et un complot dépassant largement leur propre histoire, cette suite garde le rythme et la fougue du premier opus. Un succès qui résiste aux années.

Côté séries : l’étrange, l’effroi et le mystère au sommet

En tête des séries, la nouveauté Pluribus, fascinante dystopie où presque toute l’humanité fusionne en une entité collective parfaitement heureuse — sauf Carol Sturka, écrivain cynique restée… elle-même.

Entre utopie inquiétante, solitude assumée et réflexion sur la valeur des émotions humaines, la série intrigue autant qu’elle interroge. Et le public suit.

Deuxième place logique pour Ça : Bienvenue à Derry, qui replonge dans l’univers cauchemardesque de Pennywise.

Vingt-sept ans après leur affrontement d’enfance, les membres du Losers Club doivent affronter leurs traumatismes devenus adultes. Horreur, amitié cabossée, rédemption… un cocktail qui continue de captiver.

À la troisième place, The OA, série culte qui revient régulièrement dans les tendances.

Prairie Johnson, disparue depuis sept ans, réapparaît non seulement vivante… mais voyante. Récits d’enlèvement, expériences de mort imminente, mouvements mystérieux ouvrant sur d’autres dimensions : l’énigme reste intacte et attire encore aujourd’hui un public fidèle.

Ce qu’il faut retenir

Entre les retours de classiques, les relectures audacieuses et les séries qui bousculent nos certitudes, les goûts du public français oscillent cette semaine entre grand spectacle et méditations existentielles.

Du monstre tragique de del Toro aux illusions des Cavaliers, jusqu’à l’étrange communion de Pluribus, le classement JustWatch témoigne d’une envie commune : se laisser surprendre.

