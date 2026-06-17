Top 10 streaming : Over Your Dead Body N°1, Spider-Noir résiste

Cette semaine sur les plateformes, deux titres concentrent l’essentiel de l’attention : Over Your Dead Body débarque directement en tête des films avec un pitch qui ressemble à un jeu de massacre conjugal, pendant que Spider-Noir résiste et conserve la première place côté séries. Le reste du classement JustWatch confirme quelques tendances lourdes – humour, rédemption, romance universitaire – et une bonne dose de valeurs sûres qui ne demandent qu’à être (re)découvertes.

Films : Over Your Dead Body s’impose, la rédemption fait recette

C’est la surprise de la semaine côté cinéma. Over Your Dead Body arrive directement en première position sur Prime Video. Le film suit Dan et Lisa, un couple en crise qui part dans un chalet isolé pour tenter de sauver leur mariage – chacun ayant secrètement prévu de tuer l’autre. Quand des criminels débarquent et les prennent pour cible, les deux époux se retrouvent forcés de faire équipe malgré une haine réciproque bien ancrée. Le résultat mêle humour noir, action et suspense dans un dispositif volontairement absurde qui semble avoir trouvé son public.

Juste derrière, Shelter se maintient en deuxième position sur Prime Video. Mason, ancien assassin du gouvernement britannique vivant reclus sur une île d’Écosse, sauve une jeune fille prise dans une tempête – et voit aussitôt son refuge exposé aux fantômes de son passé. Un thriller d’action classique dans sa structure, efficace dans son exécution, avec la rédemption comme fil conducteur.

La thématique se prolonge en troisième place avec The Way Back, disponible sur Netflix et MyCanal. Jack Cunningham, ancien prodige du basket devenu ouvrier et alcoolique, accepte d’entraîner l’équipe de son ancien lycée. Plus qu’un film de sport, c’est une histoire de reconstruction personnelle qui joue la carte de l’émotion sans forcer le trait. Portés par un Ben Affleck habité, les quarante millions de spectateurs qui ont vu le film depuis sa sortie ne s’y sont pas trompés.

Le reste du top 10 films réserve quelques écarts notables. Zone 51 complète le carré de tête sur Netflix. Scary Movie fait une apparition nostalgique en cinquième position sur MyCanal – toujours aussi efficace pour ceux qui ont grandi avec. Marsupilami se rappelle au bon souvenir des familles en sixième place sur TF1+. Cuckoo s’installe en septième sur Netflix, Chasse gardée en huitième sur MyCanal et TF1+, avant que Les Couleurs du mal – Noir et Criminal Squad : Pardon ferment la marche en neuvième et dixième positions.

Séries : Spider-Noir tient la corde, le suspense s’installe à tous les étages

Spider-Noir continue de faire parler. La série Prime Video, qui plonge dans un New York alternatif des années 1930 où un ancien super-héros Marvel reconverti en détective privé tente de laisser son passé derrière lui, s’accroche à la première place. L’alchimie entre l’esthétique du film noir et l’univers des super-héros fonctionne, et le bouche-à-oreille semble tenir bon.

En deuxième position, From recule d’un cran mais reste solidement installé sur Canal+ et Paramount+. La série suit des voyageurs coincés dans une ville mystérieuse dont personne ne peut s’échapper, confrontés chaque nuit à des créatures qui prennent apparence humaine pour les piéger. L’ambiance lourde, les tensions entre survivants et le mystère de l’origine de cet endroit étrange continuent de fidéliser un public accro.

Off Campus décroche la troisième place sur Prime Video. L’adaptation des romans d’Elle Kennedy mise sur l’univers romantique et sportif des campus américains – hockey, blessures émotionnelles, relations compliquées – avec un ton léger qui sait se faire dramatique quand il le faut. La recette fonctionne clairement auprès d’un public qui attend ce type de feel-good drama.

Widow’s Bay complète le top 4 sur Apple TV+. Que ça vous serve de leçon arrive en cinquième place sur Netflix, The Boys se rappelle au bon souvenir des abonnés Prime Video en sixième, avant Cape Fear – Les Nerfs à vif en septième sur Apple TV+. The Rookie : Le Flic de Los Angeles occupe la huitième place sur Netflix et Disney+. Grey’s Anatomy tient bon en neuvième sur Disney+ et TF1+, et Au Fil des années, adaptation du roman de Carley Fortune, clôt le classement en dixième position sur Prime Video.

— Yannick HENRION

Ne pas fermer les yeux – Tribune La communauté ciné/séries francophone prend la parole sur ce que le Rassemblement National représente pour le cinéma français, le CNC et la liberté de création. Lire la tribune et cosigner →

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-06-17 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/top-10-streaming-8-14-juin-2026-65539347/