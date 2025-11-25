Cette semaine, notre classement — établi à partir des données fournies par notre partenaire JustWatch — met en lumière des œuvres qui parcourent l’Amérique, revisitent les mythes et interrogent les émotions humaines. Entre fresques poétiques, revisitations gothiques et dystopies sensibles, un panorama éclectique du moment.

Entre nouveautés attendues, visions d’auteur et univers déjà cultes, ce classement hebdomadaire offre un aperçu des œuvres qui marquent spectateurs et cinéphiles. Voici les films et séries qui dominent les discussions cette semaine.

Les films en tête du classement

En première position, TRAIN DREAMS s’impose avec une force tranquille. Le film retrace la vie de Robert Grainier, ouvrier solitaire au début du XXᵉ siècle, témoin des bouleversements de l’Ouest américain. À travers son regard, se dessine la disparition progressive d’un monde encore profondément ancré dans la nature sauvage. Cette adaptation du roman culte de Denis Johnson propose une méditation poétique sur la solitude, la mémoire et la frontière mouvante entre réalité et légende.

En deuxième place, FRANKENSTEIN revisité par Guillermo del Toro déploie une vision gothique et profondément humaine du mythe. Le scientifique Victor Frankenstein, incarné par Oscar Isaac, tente de repousser les limites de la vie, jusqu’à créer une créature tourmentée interprétée par Jacob Elordi. Loin d’une simple histoire d’horreur, le film explore la relation tragique et complexe entre le créateur et son œuvre, entre obsession, culpabilité et quête d’identité. Une relecture à la fois fidèle et intensément personnelle.

Troisième du classement, WICKED (2024) propose une relecture musicale et spectaculaire du monde d’Oz. Le film déploie l’amitié complexe entre Elphaba, jeune femme brillante mais marginalisée, et Glinda, figure populaire et ambitieuse. Leur rencontre à l’Université de Shiz cristallise un bouleversement politique et intime, jusqu’à redessiner les mythes qui entourent Oz. Comédie musicale haute en couleur, le film explore le pouvoir, les apparences et les destins contrariés.

Les séries qui dominent la semaine

En tête des séries, PLURIBUS s’aventure dans un futur proche où l’humanité, unifiée par un mystérieux phénomène, vit heureuse… mais privée de sa singularité. Seule Carol Sturka, écrivaine désabusée, reste en marge de cette utopie émotionnelle. À travers elle s’articule une question vertigineuse : faut-il renoncer à ses douleurs pour rejoindre un bonheur absolu, ou défendre l’imprévisible complexité des émotions humaines ?

En deuxième position, THE BEAST IN ME sonde la psyché d’Aggie Wiggs, écrivaine endeuillée qui tente de reconstruire son existence. L’arrivée de Nile Jarvis, voisin aussi charismatique qu’inquiétant, fait naître doutes et obsessions. Ce thriller psychologique joue sur l’ambiguïté, sur la frontière floue entre intuition et paranoïa, et creuse le traumatisme autant que le besoin de vérité.

Enfin, ÇA : BIENVENUE À DERRY revient hanter le classement en troisième position. Alors que la malédiction de Pennywise ressurgit, les membres devenus adultes du « Losers Club » doivent affronter leurs traumatismes pour espérer enfin libérer la ville. Entre horreur, nostalgie douloureuse et ultime quête de rédemption, cette nouvelle incursion dans l’univers de Stephen King revisite les thèmes fondateurs de l’œuvre, tout en élargissant ses enjeux.

