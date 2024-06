Pourquoi nous quittons X / Twitter ?

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici

Cela fait désormais un peu plus d’une année que le réseau social Twitter s’est fait absorber par X Corp., dont Elon Musk est le propriétaire depuis octobre 2022. Nous n’allons pas faire ici un quelconque procès sur cet homme, les actes et faits parlent d’eux-mêmes.

Depuis ce rachat et la gouvernance de Elon Musk, il y a eu bon nombre de signaux d’alerte qui nous poussent désormais à quitter ce réseau social, pour des raisons – nous n’avons aucune crainte à le dire – purement militantes. Simplement, car la nouvelle politique de X ne correspond en rien à nos valeurs.

En vrac : la montée des extrêmes (qui était déjà dans une pente ascendante avec Twitter) et des militants d’extrême-droite en particulier, les discours haineux qui en découlent, le management totalement foireux et lunaire de l’entreprise, les sombres affaires dans les élections brésiliennes et turques, cet encouragement permanent dans la désinformation – notamment dans les guerres russo-ukrainienne et Israël-Hamas, le climatoscepticisme ambiant, la promotion de l’antisémitisme…

Dernière annonce en date, ce lundi 3 juin, le réseau social X autorise officiellement les contenus à caractère pornographique sur sa plateforme, mais sans apporter d’informations satisfaisantes sur leur modération, ce qui soulève de nombreuses interrogations.

Ce communiqué est simplement la cerise sur le gâteau, la scène post-générique d’un Marvel.

Nous ne pouvons rester et continuer à alimenter un réseau social qui agit de la sorte.

Nous nous refusons à faire partie de cette communauté qui bafoue à ce point les lois et règles qu’établissent pourtant d’autres réseaux sociaux.

À compter de ce jour, nous décidons donc de ne plus publier sur le réseau social X.

Dans cette décision, qui n’a pas été sans discussions en interne et dont nous savons ne pas être sans conséquences, réside un seul regret, celui de “laisser sur le carreau” nos 33 000 abonné.e.s. Nous les invitons à nous suivre sur nos autres canaux de diffusion (liens en bas d’article).

Nous espérons donc vous revoir bientôt, vous, abonné.e.s de X, car l’aventure ne s’arrête pas là.

Notre podcast : https://leblogducinema.lepodcast.fr

Instagram : https://www.instagram.com/LeBlogDuCinema

Facebook : https://www.facebook.com/LeBlogDuCinema

Threads : https://www.threads.net/@LeBlogDuCinema

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/leblogducinema/

YouTube : https://www.youtube.com/LeBlogDuCinema

Dailymotion : http://www.dailymotion.com/LeBlogDuCinema

Spotify : https://open.spotify.com/show/1hmuaXWubQLEzx3oYgc6bY

Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-blog-du-cin%C3%A9ma/id1586527929

