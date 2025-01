Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Sarah Cerange

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

THE SUBSTANCE

« Porté par une Demi Moore magnétique, THE SUBSTANCE interroge la condition féminine et la célébrité avec une ingéniosité horrifique. » LES FANTÔMES

« Entre enquête sous tension et drame intimiste, LES FANTÔMES annonce un avenir brillant pour Jonathan Millet qui signe avec ce film son premier long-métrage. » L’HISTOIRE DE SOULEYMANE

« Un rappel de l’échec de la société et de l’insatiabilité d’un capitalisme se nourrissant de certains corps. Abou Sangaré va vous briser le cœur, bonne chance pour recoller les morceaux. »

Films – Flop 2024

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 4

« 15 ans après la sortie du premier opus, les Minions mériteraient quelques jours de vacances. Et nous aussi. » RED ONE

« Ce film vient confirmer l’orientation de carrière entamée par Chris Evans en 2019 avec Knives Out : éviter au maximum d’être associé à du cinéma de qualité. Jusqu’à présent, c’est chose faite. » LE DERNIER JAGUAR

« Je pensais qu’en 2024 on avait arrêté de considérer le white saviorism comme une base crédible pour un scénario et que nous cesserions les représentations stéréotypées des peuples autochtones mais apparemment non. »

Séries – Top 2024

ARCANE (Saison 2)

« Ingénieux, émouvant, drôle… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette seconde saison consacrée aux champions et championnes de Piltover. Un must watch pour les fans de LOL ainsi que tous les autres ! » SHŌGUN (Saison 1)

« Seulement dix épisodes et 18 catégories remportées lors de la 76e cérémonie des Emmy Awards. Que dire de plus ? » LE PROBLÈME À 3 CORPS

« La nouvelle production de David Benioff et D.B. Weiss, co-créateurs de Game of Thrones, s’annonce comme la série à surveiller ces prochaines années. »

Séries – Flop 2024

CULTE

« Ou comment poursuivre l’exploitation de Loana avec une nouvelle série plus proche d’une campagne promotionnelle en plusieurs épisodes sur Alexia Laroche-Joubert qu’autre chose. » SEXE INTENTIONS

« Il faut arrêter avec les remakes. Vraiment. » SQUID GAME (Saison 2)

« On savait que la réalisation de cette seconde saison était uniquement motivée par l’argent mais ils auraient au moins pu faire semblant d’écrire un scénario. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

