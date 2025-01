Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Sarah Benzazon

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

TROIS AMIES

« Avec une délicatesse inouïe, Emmanuel Mouret digresse une fois de plus autour des visages de l’amour et du désir. En funambule des sentiments, poète de l’instant fugace, sa justesse tendre nous cueille. C’est juste beau. » LE DEUXIÈME ACTE

« Dupieux excelle et c’est jouissif ! Pris en sandwich entre Yannick et Daliiiiiiiii, le serial réalisateur nous régale avec cette énième comédie absurde au casting époustouflant qui mèle mise en abîme du cinéma et rapport au réel. » LE COMTE DE MONTE CRISTO

« Inévitable ! Un vrai bon film de divertissement pour toute la famille. Exercice de l’adaptation parfaitement réussi : l’essence romanesque de l’œuvre de Dumas, la modernité en plus, une réalisation léchée et un casting irréprochable ! »

Films – Flop 2024

L’AMOUR OUF

« Trop c’est trop. Tout mettre, boursoufler, hypertrophier références, citations et musique. Glamouriser la violence, exalter sa propre jeunesse, se faire plaisir. Foutraque. Overdose. Regret. Sauf Chabat, une perle ! » 14 JOURS POUR ALLER MIEUX

« Maxime Gastueil explose sur les réseaux et au théâtre, le passage au cinéma laisse à désirer mais ce n’est pas de sa faute, le film n’est pas très drôle, le sujet de la retraite de dev’ perso très convenu et écrit à la va vite… » EMMANUELLE

« Pourtant écrit et coécrit par les très admirables Audrey Diwan et Rebecca Zlotowski, le film ne se regarde plus en 2024. Le sujet n’est plus un sujet. C’est très, trop anachronique, l’image est froide alors qu’elle voudrait brûler… Mais avec Me-too, on n’en est plus là. »

Séries – Top 2024

HIPPOCRATE (Saison 3)

« Haletant ! C’est la meilleure saison ! Une écriture nerveuse, des émotions puissantes et silencieuses. Lilti nous plonge dans une tension de la première à la dernière seconde ! Souffle coupé, c’est trop court ! » BOUCHON

« Une première réalisation hyper dans l’air du temps qui attrape tout de suite. Névrose familiale, qui es-tu ? On s’y retrouve, on rit et on s’attendrit. J’adore ! » IRIS

« L’intelligence, c’est pas toujours simple. Une comédie burlesque bien maitrisée et on parle d’amour aussi. Un bel exercice pour Doria Tillier qui passe derrière la camera, c’est franchement réussi. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

