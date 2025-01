Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Sylvie-Noëlle

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

MARCELLO MIO

« Conte initiatique étonnant qui rend un hommage poétique et joyeux à Marcello Mastroianni, permettant d’entrer avec chaleur dans l’envers du décor de la vie de l’artiste et dans la peau de l’homme. » SARAH BERNHARDT, LA DIVINE

« Portrait passionnant d’une femme et d’une artiste hors du commun, qui a écrit sa légende dans son siècle. » PAUVRES CRÉATURES

« Un film qui traverse les genres et qui résume tout ce que l’on recherche au cinéma : des personnages étonnants, des histoires incroyables et des images qui impriment la rétine ! »

Séries – Top 2024

SHRINKING (Saison 2)

« Une série d’une grande délicatesse et très drôle, dans laquelle on suit la vie et les soucis de psychothérapeutes, résolus avec l’aide de leurs amis si chers. » ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Saison 4)

« Une saison 4 aussi maligne, délicate et addictive que les trois premières ! » UNE AMIE DÉVOUÉE

« Une série qui parvient à analyser la mécanique glaçante des mensonges de la Mythomane du Bataclan tout en la rendant attachante. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

