Top / Flop 2024 films et/ou séries : l’avis de Simon Beauchamps

Cette année, en lieu et place d’un Top / Flop général, nous donnons la parole à chaque rédactrice et rédacteur du site, qui partageront leurs 3 meilleurs et pires films et/ou séries de 2024 !

Films – Top 2024

FLOW

« Concevant pendant 5 ans et demi son film à l’opposé de ce qui se fait, l’inconnu Gints Zilbalodis conçoit sa petite merveille avec beaucoup d’intelligence, de sincérité et une patte unique. Un film aussi beau que le regard de son protagoniste à poils. » LE ROBOT SAUVAGE

« Alors que Pixar et Disney se tirent la bourre, Dreamworks vient rappeler à intervalle régulier qu’il n’y a pas que les deux géants dans l’animation. Grâce à une esthétique picturale assez sublime, une histoire touchante et à un rythme et une mise en scène impeccables (excellente gestion de l’humour), Le Robot Sauvage fait beaucoup de bien au genre. » DUNE 2

« Le bon Denis Villeneuve revient toujours impliqué pour offrir à la SF un récit toujours aussi ample et pris au sérieux. Peut-être un peu parfois, où on pourrait vouloir que ça décolle réellement, mais le cinéaste et son équipe n’ont pas leur pareil pour provoquer des frissons aussi puissants que cet univers de sable. »

Séries – Top 2024

SUGAR

« Porté par un Colin Farell très touchant, SUGAR tente quelque chose de rare dans le genre : un personnage principal qui ne veut pas blesser. La série peut alors se démarquer grâce à des protagonistes attachants, et se permettre même un virage inattendu vers la fin. On attend la suite. » BATMAN : LE JUSTICIER MASQUÉ

« Se plaçant dans le sillon de l’intouchable Batman : La Série Animée (Bruce Timm est de retour) et portée notamment par J.J. Abrams, Le Justicier Masqué ne décolle jamais autant qu’elle le pourrait, mais c’est pour mieux restée ancrée aux côtés de ses personnages crédibles et bien dessinés. Un regard un peu différent sur Batman, et une création très honnête. » THE FRANCHISE

« Rien d’un chef d’oeuvre, mais la série est un divertissement très drôle et agréable à regarder (des épisodes de moins de 30min). Et elle a pour elle un casting et une brochette de personnages irrésistibles. Du touchant D. Brühl, à l’impeccable H. Patel, en passant par le toujours très doué pour jouer les cons Billy Magnussen. Drôle, absurde et au tempo comique inspiré. »

N’hésitez pas à partager vous aussi, en commentaire, votre Top / Flop de 2024, qu’il s’agisse de films ou de séries !

