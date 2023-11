LA PLANÈTE DES SINGES – LE NOUVEAU ROYAUME : la bande-annonce est sortie !

La bande-annonce du film LA PLANÈTE DES SINGES : LE NOUVEAU ROYAUME, réalisé par Wes Ball, est sortie aujourd’hui ! Cette nouvelle bande-annonce donne un aperçu de ce qui nous attend dans ce quatrième film de la franchise La Planète des Singes…

La bande-annonce commence par montrer la vie paisible des singes, formés de clans avec diverses pensées et règles, dans leur nouveau royaume. Cependant, cette paix est menacée par l’arrivée d’un groupe d’humains qui ont régressé à l’état sauvage. Les deux espèces entrent inévitablement en conflit et une guerre est sur le point d’éclater.

Côté casting, Wes Ball dirige le film. Wes Ball, c’est la trilogie Le Labyrinthe, donc vraiment ancré dans la SF post-apocalyptique.

Pour les acteurs : Owen Teague (Every Day, I See You), Freya Allan (The Witcher) et Peter Macon (The Orville).

LA PLANÈTE DES SINGES : LE NOUVEAU ROYAUME sortira en salle le 22 mai 2024.

Nos dernières bandes-annonces