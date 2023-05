L’impressionnante bande-annonce de MISSION : IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTIE 1

Tom Cruise est de retour pour un septième opus de la franchise à succès Mission : Impossible. Le film, intitulé Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 a sorti sa première bande-annonce et cela donne un avant-goût plutôt impressionnant de ce qui est à venir…

Pour rappel, le tournage du film – qui devait être réalisé en même temps que le huitième opus – a été très largement perturbé par la pandémie de COVID-19. La partie 1 devait sortir en 2022 et la seconde en 2023, mais ce coronavirus en a décidé autrement.

La bande-annonce montre donc un Tom Cruise très en forme (le monsieur a tout de même 60 ans) et signe également les retours de Simon Pegg (Benji Dunn), Ving Rhames (Luther Stickell) et Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), ainsi que des débuts très attendus de Hayley Atwell (plus connue dans le rôle de Peggy Carter dans l’univers cinématographique Marvel) et Pom Klementieff (Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie).

Le réalisateur Christopher McQuarrie, qui a également réalisé le précédent opus, Mission Impossible : Fallout (2018), est de retour aux commandes. La franchise Mission : Impossible est bien connue pour ses scènes d’actions incroyablement intenses et sa chorégraphie remarquablement précise et le moins que l’on puisse dire est que cette bande-annonce ne déroge clairement pas à cette règle.

MISSION : IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTIE 1 sortira en France le 12 juillet 2023 en salle, soit 2 jours avant la sortie US.

