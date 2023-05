KILLERS OF THE FLOWER MOON : la bande-annonce du western de Martin Scorsese

La très attendue bande-annonce de KILLERS OF THE FLOWER MOON a été dévoilée récemment. Réalisé par Martin Scorsese et basé sur le livre du même nom de David Grann, le film – basé sur une histoire vraie – est un drame criminel qui explore un sombre chapitre de l’histoire américaine.

La bande-annonce offre un aperçu captivant de l’histoire, qui se déroule dans les années 1920 dans la région de l’Oklahoma. Le film met en scène Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans les rôles principaux, avec une distribution exceptionnelle, comprenant également Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser et John Lithgow.

KILLERS OF THE FLOWER MOON raconte l’histoire vraie des meurtres en série de membres de la tribu Osage, qui étaient devenus incroyablement riches grâce à la découverte de réserves de pétrole sur leurs terres. Alors que l’enquête avance, le personnage joué par DiCaprio se retrouve plongé dans un monde de conspirations et de violences, tandis que De Niro incarne un homme d’affaires puissant et ambigu.

La bande-annonce offre des images visuellement époustouflantes, mettant en valeur la reconstitution minutieuse de l’époque et l’atmosphère oppressante du récit. Scorsese, connu pour sa maîtrise du cinéma criminel (The Irishman, Shutter Island, Les Infiltrés, Gangs of New-York), semble une fois de plus plonger les spectateurs dans un univers sombre et complexe, où l’argent et le pouvoir sont au cœur des enjeux.

La collaboration entre Scorsese et DiCaprio est toujours un événement majeur dans l’industrie cinématographique, et KILLERS OF THE FLOWER MOON promet d’être un ajout mémorable à leur filmographie commune. Le réalisateur a travaillé avec le scénariste Eric Roth (Dune, A Star Is Born)pour adapter le livre de Grann, et l’équipe technique comprend des talents chevronnés tels que le directeur de la photographie Rodrigo Prieto et le compositeur emblématique de Scorsese, Robbie Robertson.

KILLERS OF THE FLOWER MOON sera le 20 mai prochain en avant-première au Festival de Cannes, pour une sortie en salle prévue le 18 octobre 2023.

