LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3, le dernier voyage intergalactique réussi de James Gunn – Critique

Dernier volet d’une trilogie presque indépendante chez Marvel, LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3 signe les adieux – définitifs – d’une saga drôle et explosive qui aura accompagné les spectateurs pendant presque dix ans. La bande rock’n’roll, menée par Chris Pratt, nous emmène une dernière fois à travers les étoiles pour un road trip pop et émouvant.

James Gunn salue une dernière fois les fans de Marvel. Après avoir été récemment nommé président du camps adverse par Warner Bros, le cinéaste américain quitte ainsi les terres des Avengers pour redonner fraicheur aux studios DC COMICS. Alors qu’il nous a livré une version déjantée de « Suicide Squad » (2021), James Gunn planche actuellement sur son prochain film « Superman Legacy » destiné à lier davantage l’univers héroïque fondé par Malcolm Wheeler-Nicholson. Mais revenons à nos ratons-laveurs. LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3, dernière étape d’un triptyque mené de mains de maitre. 32e film du MCU, 9e film de La Saga du Multivers et 2e film de la Phase V. Tout simplement, le meilleur film Marvel depuis « Avengers : Endgame » (2019). De quoi redonner espoir en la franchise qui nous laissait de marbre avec les derniers Ant-Man, Thor, Black Panther, Eternels, etc. La team de Star Lord revient nous chercher par la main, walkman enclenché et uniformes dégainés pour une ultime aventure plus dark que ces prédécesseurs. I’am Groot.

Le retour de l’univers pop et coloré de James Gunn chez Marvel – Crédits : Marvel

Initiée en 2014, cette saga interstellaire se distingue par deux particularités prédominantes : sa bande-originale composée de tubes devenus mythiques et son sens du rythme et de l’humour propre à chacun des individus composant la bande des Gardiens. Après un premier épisode puissant et novateur, le deuxième volume – néanmoins toujours aussi pop – avait perdu un peu de ses couleurs et de sa fraicheur. C’était sans compter sur la phase à vide de James Gunn, qui a permis la naissance de ce troisième volet généreux. Concentré sur l’origine de Rocket en arrière-plan, s’en suit une quête amicale où bon nombre de questionnements sur la mémoire, les relations mais surtout la violence et l’expérimentation animale se croisent pour faire de ces GARDIENS DE LA GALAXIE 3, un moment de divertissement réfléchi et interpellant.

Scènes de violences inédites et rare, la carte blanche de James Gunn assume son grand écart. Riche de ses effets spéciaux minutieux (abstraction faite du design carnavalesque de Adam Warlock et Ayesha), le film de SF mélange VFX réalistes et hommages aux précurseurs que sont Star Wars, La Planète des Singes, Star Trek, etc. par des personnages de la « Contre-Terre » entièrement constitués de prothèses et masques anthropomorphistes. Atout majeur de cette suite, les principaux antagonistes des deux premiers volets – Star Lord, Groot, Gamora – laissent la place à leurs autres camarades. Rocket Racoon, Mantis, Nebula et Drax le Destructeur.

Chris Pratt, David Bautista, Bradley Cooper (VO), Zoe Saldana, Vin Diesel (VO), Karen Gillian et Pom Klementieff – Crédits : Marvel

Alors que le rassemblement des trois Spiderman (Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland) s’est fait récemment pour le plus grand plaisir des fans, un crossover Marvel / DC Comics se dessine dans l’esprit créatif de ceux-ci. James Gunn arrivera t-il a faire rencontrer Star Lord et Superman ? Grande question. Ce qui est certain, c’est que les Gardiens tel qu’on les a connu, c’est terminé. Chacun sa route, chacun son chemin. La saga la plus attachante de Marvel conclue ses épopées avec brio.

Affiches de la trilogie de James Gunn – Les Gardiens de la Galaxie (2014), Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017) et Les Gardiens de la Galaxie 3 (2023)

Robin

Paul Note des lecteurs 6 Notes • Titre original : Guardians of the Galaxy Vol. 3

• Réalisation : James Gunn

• Scénario : James Gunn

• Acteurs principaux : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

• Date de sortie : 03 mai 2023

• Durée : 2h30min 4 EXPLOSIF

