BODY TRASH, une pépite du cinéma gore australien en Blu-Ray et DVD

La comédie horrifique BODY TRASH de Philip Brophy sort en combo Blu-Ray et DVD chez l’éditeur Rimini, avec un bonus réalisé par Lilyy Nelson, rédactrice pour Le Blog du Cinéma.

Dans la banlieue pavillonnaire de Melbourne, certains habitants subissent de violentes mutations après avoir ingéré, à leur insu, les produits du centre de remise en forme de Vimuville… Sorti en 1993, BODY TRASH s’ancre dans les codes du genre australien et s’inspire de la série B américaine pour nous offrir un grand spectacle de body horror, avec quelques réminiscences d’aérobicsploitation.

Le titre sort pour la première fois en combo Blu-Ray et DVD haute définition chez Rimini éditions, accompagné du livret 13 morts sur ordonnance, rédigé par Marc Toullec, et du bonus Body Horror et fitness au pays des kangourous, réalisé par Lilyy Nelson, chroniqueuse cinéma de genre pour Le Blog du Cinéma et le podcast Jumpscare.

Les commandes sont ouvertes !

