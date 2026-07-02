Une semaine, deux volumes du même film, un Disney qui refuse de ralentir et un total qui n’avait plus été vu depuis deux ans. Le box-office français ne fait pas semblant.

Entre des jouets, des Minions, une double Bataille de Gaulle et une Fête du Cinéma qui a fait le travail, la semaine du 24 au 30 juin ressemble à un feu d’artifice avant l’heure pour les salles françaises. Le genre de semaine qui, une fois les chiffres alignés, raconte un été qui démarre fort.

Toy Story 5 et les Minions, le duel du sommet

Toy Story 5 repasse largement le cap du million avec 1 064 514 entrées, et le fait avec panache : +6 % de fréquentation alors même que le film perdait 16 % de ses séances. Sur sa 2e semaine d’exploitation, le Disney/Pixar tournait pourtant avec 2 000 séances de moins que Des Minions et des Monstres, qui déboule de son côté avec plus de 970 000 entrées à la vitesse de 43 entrées par séance.

43 entrées par séance, c’est justement la performance qu’affiche La Bataille de Gaulle : L’Âge de fer pour sa 4e semaine, bouclée sur un impressionnant +71 % de fréquentation malgré 21 % de séances en moins. Le film dépasse ainsi 1,35 million de tickets cumulés, porté à la fois par la Fête du Cinéma et par l’effet d’entraînement de son second volet.

La Bataille de Gaulle joue sur deux tableaux

La Bataille de Gaulle : J’écris ton nom, en salles depuis le vendredi 26 juin, n’a mis que 5 jours à dépasser les 400 000 spectateurs, avec 64 entrées par séance. De quoi remettre en perspective les débuts du premier volet : trois semaines plus tôt, celui-ci écoulait 385 000 entrées sur une semaine pleine. La suite fait donc au moins aussi bien, en beaucoup moins de temps.

Les nouveaux venus tentent leur chance

Du côté des nouveautés plus modestes, Les Caprices de l’enfant roi confirme le troisième meilleur démarrage de la carrière de Michel Leclerc, avec 137 000 entrées. Il reste derrière La Lutte des classes en 2019 (151 000 entrées en première semaine, 454 000 au cumul) et Le Nom des gens en 2010 (195 000 puis 823 000). Cette revisite mousquetaire, portée par Artus et Franck Dubosc, tourne à 15 spectateurs par séance et se retrouve talonnée par Les Parfait(s) : Arnaques en famille, emmené par le duo Audrey Fleurot–Ramzy Bedia.

Un mois de juin comme on n’en avait plus vu

Les habitués du classement tiennent bon : Jim Queen affiche 46 e/s sur sa 2e semaine d’extravagances, tandis que Michael reste dans le top 10, les deux films progressant de plus de 30 %. Obsession profite d’un boost de 50 % d’entrées sur sa 7e semaine, pile au moment où elle rejoint la Fête du Cinéma, quand Backrooms perd davantage de terrain, avec 22 % d’entrées en moins pour seulement 4 % de séances en plus.

Au global, le top 20 hebdomadaire dépasse les 4,5 millions d’entrées, un niveau qu’aucune semaine n’avait atteint depuis le début de l’année. Il faut remonter à fin juin 2024, et ses 4,93 millions d’entrées, pour trouver mieux sur une période comparable.

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-07-02 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/box-office-24-30-juin-2026-65539502/