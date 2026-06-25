La fréquentation n’attendait que ça. Toy Story 5 a ramené plus d’un million de spectateurs en salle, Backrooms s’est imposé avec la meilleure moyenne du classement, et Obsession continue d’écrire quelque chose que l’industrie n’avait pas vu depuis longtemps.

Un million de billets pour Toy Story 5, 485 000 pour Backrooms avec la meilleure moyenne du top 20, et Obsession qui franchit à son tour le seuil du million après six semaines d’exploitation sans vacances scolaires. Le top 20 hebdomadaire totalise 2,7 millions d’entrées, en hausse de 68 % par rapport à la semaine précédente – deuxième meilleur résultat post-Covid sur la période, derrière les 3 millions enregistrés en 2024.

Toy Story 5 et Backrooms dominent, Jim Queen crée la bonne surprise

Toy Story 5 s’installe sans difficulté à la première place avec 1 005 969 entrées pour une moyenne de 42 entrées par séance. Le lancement est confortable, même s’il reste en retrait par rapport aux précédentes franchises comparables : Moi, moche et méchant 4 avait ouvert à 1,15 million (48 e/s) et Toy Story 4 à 1,5 million (63 e/s). La machine Disney tourne.

En deuxième position, Backrooms est peut-être la vraie surprise de la semaine. 485 509 entrées et surtout 50 entrées par séance – la meilleure moyenne du classement. Le film de Kane Parsons, créateur YouTube reconverti dans le long métrage d’horreur, confirme une tendance qui s’affirme durablement : après Curry Barker avec Obsession et Mark Fischbach pour Iron Lung, des cinéastes venus d’Internet prouvent qu’ils peuvent convaincre en salle avec une efficacité réelle.

Plus discret mais tout aussi remarquable, Jim Queen se hisse en septième position avec 70 629 entrées pour 35 e/s sur seulement 1 994 séances. L’animation de Marco Nguyen et Nicolas Athané signe le meilleur démarrage depuis 2021 pour un titre disposant de moins de 2 000 copies, hors sortie exceptionnelle. Avec les avant-premières, son cumul atteint 77 723 entrées.

Obsession passe le million, La Bataille de Gaulle rebondit

Obsession continue d’écrire son histoire à part. En sixième semaine, le film de Curry Barker enregistre 124 184 nouvelles entrées (-23 %) et franchit le cap du million : 1 053 740 entrées au total. Il s’agit du seul film post-Covid à avoir démarré sous les 210 000 entrées et à atteindre ce seuil sans bénéficier de vacances scolaires sur l’ensemble de son exploitation. Une performance sans équivalent récent.

L’autre bonne surprise du classement vient de La Bataille de Gaulle : L’Âge de fer. En troisième semaine, le film d’Antonin Baudry progresse de 17 % avec 271 094 entrées, pour un cumul de 890 586. Après un recul marqué lors de sa deuxième semaine (-40 %), ce rebond atteste de la solidité d’un bouche-à-oreille que Vertigo Research a confirmé en chiffres : le film affiche le meilleur taux de recommandation de l’année, devant Marsupilami et L’Abandon.

Dans le reste du classement, L’Objet du délit se maintient à 38 205 entrées (-21 %, 262 365 en cumul), The Christophers résiste bien avec 22 879 entrées (-15 %, 50 082 au total), et hors classement, Une année italienne tient également à 13 700 entrées (-21 %).

— Yannick HENRION

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-06-25 par Yannick HENRION : https://www.leblogducinema.com/actualites/breves/box-office-toy-story-5-million-backrooms-65539451/