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Il y a une version de George Washington que les statues n’immortalisent jamais : celle d’un enfant de onze ans qui réalise, humilié, que ses origines ne lui ouvriront aucune porte – pas une école, pas une bibliothèque, pas un avenir qu’il pourrait décider lui-même. Young Washington part de cette blessure fondatrice, bien avant la Révolution, bien avant la présidence, pour raconter l’émergence d’un homme. Et c’est précisément là que le film trouve sa force.

Young Washington est avant tout un biopic et il l’assume pleinement. Le scénario de Jon Erwin, Tom Provost et Diederik Hoogstraten prend des libertés avec la réalité historique, fusionnant certains personnages et réarrangeant des faits, notamment autour de la relation entre George et Sally Fairfax. Mais le film ne se contente pas d’un seul registre : il fonctionne aussi bien comme récit de guerre que comme fresque politique sur l’instabilité coloniale ou histoire d’amour contrariée.

L’ambition comme seul héritage

C’est là que Young Washington trouve sa profondeur. Le film suit George Washington sur une douzaine d’années, depuis la mort de son père jusqu’à la guerre franco-indienne, en s’attardant sur ce qui forge le personnage : une ambition née d’une exclusion. Ses origines ne lui ouvrent aucune porte sur l’éducation formelle. C’est par son demi-frère Lawrence, marié dans la famille aristocratique des Fairfax, qu’il accède aux livres, aux mathématiques, à l’histoire militaire. Il en fera une obsession, puis un levier.

Ce portrait d’un homme qui se construit contre sa condition est ce qui distingue le film d’un biopic ordinaire. Cette dimension de roman d’apprentissage, le Bildungsroman américain en quelque sorte, irrigue chaque étape du récit et donne au personnage une épaisseur rare.

Un casting taillé pour l’épopée

William Franklyn-Miller, encore peu connu du grand public, porte le rôle principal avec une justesse convaincante. Autour de lui, les figures tutélaires ont été confiées à des acteurs de tout premier plan : Ben Kingsley en lieutenant-gouverneur Robert Dinwiddie, Andy Serkis en général Edward Braddock, Kelsey Grammer en Lord Fairfax et Mary-Louise Parker en Mary Washington, la mère du futur président. Tous sont irréprochables, et leur présence donne au film une solidité immédiate.

Young Washington porte un patriotisme sincère, rare dans le cinéma américain contemporain. Mais le film s’inscrit dans un contexte qu’on ne peut pas totalement mettre de côté : Jon Erwin est un réalisateur évangélique conservateur assumé, et Angel Studios, le distributeur, est aussi la maison derrière Sound of Freedom (2023), dont la campagne promotionnelle avait suscité de vives polémiques. Parallèlement, plusieurs critiques ont signalé l’utilisation d’images générées par IA dans les séquences de bataille, repérée dès les avant-premières de Tribeca. Ces éléments ne défont pas les qualités narratives du film, mais ils font partie du tableau.

Distribué par Angel Studios, Young Washington sort le 3 juillet 2026 aux États-Unis, à la veille du 250e anniversaire de la Déclaration d’Indépendance américaine. Aucune date de sortie française n’a encore été communiquée. C’est un film imparfait, mais son cœur, ce portrait d’un homme qui se forge contre sa condition, reste ce qu’il a de plus solide.

— Leonora CRAVOTTA

Cet article a été publié suite à une contribution d’un·e rédacteur·rice invité·e.

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Article original publié sur leblogducinema.com le 2026-06-27 par Leonora CRAVOTTA : https://www.leblogducinema.com/critique-film/young-washington-65539455/