Charli XCX s’associe à Takashi Miike pour un film d’horreur avec Milly Alcock et Norman Reedus

La chanteuse Charli XCX s’apprête à faire un grand saut dans le cinéma d’horreur en s’associant avec le légendaire réalisateur japonais Takashi Miike pour un projet encore mystérieux mais déjà très attendu.

• Charli XCX, Milly Alcock et Norman Reedus sont réunis pour un film de Takashi Miike.

• Le projet est encore non titré et gardé secret pour l’instant.

• Ce sera une collaboration majeure entre musique pop, talents montants et cinéma d’horreur culte.

Selon des informations révélées par Variety, l’actrice Milly Alcock — connue pour son ascension fulgurante après House of the Dragon — rejoint le casting de ce film sans titre officiel, actuellement surnommé le Projet Kyoto.

Un casting surprenant mêlant jeunes talents et icônes

Aux côtés de Charli XCX et Milly Alcock, Norman Reedus (célèbre pour The Walking Dead) aurait également signé pour un rôle encore tenu secret dans le long métrage.

Cette combinaison de talents — une pop star multi-talentueuse, une jeune actrice en pleine ascension et un vétéran du genre — crée déjà une forte anticipation chez les fans de cinéma d’horreur et de culture pop.

Takashi Miike : du culte au mainstream

Takashi Miike est mondialement reconnu pour ses œuvres audacieuses et souvent choquantes, allant de Audition à Ichi the Killer — films qui ont aidé à définir l’horreur extrême moderne.

Bien que les détails du scénario restent dissimulés, l’association de Miike avec Charli XCX suggère que ce projet pourrait mélanger éléments visuels radicaux, émotions fortes et esthétique audacieuse — une signature du réalisateur japonais.

Charli XCX : de la pop à l’écran

Charli XCX n’est pas étrangère au cinéma, mais ce projet représente une étape majeure dans sa carrière de comédienne et productrice, portée par sa société Studio365.

Après avoir élargi son empreinte avec des rôles (notamment dans des films comme Faces of Death) et des productions ambitieuses, ce film avec Miike pourrait être l’un des plus excitants de sa filmographie naissante.

Et la trame narrative ?

Pour l’instant, aucune information officielle sur l’histoire ou l’intrigue n’a été divulguée, laissant les fans spéculer sur ce que Miike et Charli XCX pourraient créer ensemble. Mais vu le mélange des forces en présence, cet horror movie mystérieux est déjà l’un des projets les plus intrigants de l’année à venir.

Contenu factuel assisté par intelligence artificielle, relu et adapté par la rédaction. En savoir plus sur notre méthodologie éditoriale.

