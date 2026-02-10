F1, virus et terres désolées : le top streaming de la semaine du 2 au 8 février 2026

Comme chaque semaine, notre partenaire JustWatch nous livre le baromètre des audiences streaming en France. Pour cette première semaine pleine de février 2026, entre vrombissements de moteurs et futurs dévastés, le public semble avoir plébiscité les récits à haute tension.

Brad Pitt en pole position avec F1® Le Film

Le bitume brûle et le public est au rendez-vous. En tête du classement des longs-métrages pour la semaine du 2 au 8 février 2026, F1® Le Film s’impose sans surprise. On y suit le retour aux affaires de Sonny Hayes, un ancien prodige dont la trajectoire s’était brisée net après un accident. Le récit, qui nous plonge avec une précision chirurgicale dans les coulisses du paddock, mise sur le duo classique entre le vétéran et la jeune garde prometteuse. Entre rivalités d’écuries, adrénaline pure et stratégie de course, le film s’installe comme le leader incontesté de ce début de mois.

À ses côtés sur le podium, on retrouve un classique indémodable du genre : L’Armée des 12 singes. Le chef-d’œuvre de Terry Gilliam semble résonner de nouveau avec force, porté par cette ambiance de fin du monde où James Cole tente désespérément de remonter à la source d’une pandémie globale. Pour clore ce trio de tête, la noirceur de Sinners continue de captiver. Ce drame explore les recoins sombres de la rédemption au sein d’une communauté où le poids des fautes passées finit toujours par remonter à la surface, portée par une mise en scène intense et des choix moraux complexes.

Fallout et Westeros dominent le petit écran

Du côté des séries TV, la suprématie de Fallout ne faiblit pas. L’adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo continue de séduire massivement par son mélange de violence brute et d’humour acide. L’odyssée de Lucy, quittant son abri aseptisé pour affronter la sauvagerie de la surface, reste le programme le plus visionné de la semaine, prouvant que l’univers post-apocalyptique de Prime Video est devenu un refuge incontournable pour les sériephiles.

L’imaginaire de George R.R. Martin n’est jamais loin avec la deuxième place de A Knight of the Seven Kingdoms. On s’éloigne ici des intrigues politiques massives pour une approche plus humaine et intime de Westeros, centrée sur l’honneur et le quotidien d’un chevalier errant et de son écuyer. Enfin, le classement est complété par la nouveauté Heated Rivalry. Cette plongée dans le milieu du hockey professionnel, entre romance secrète et compétition féroce sur la glace, semble avoir trouvé son public dès sa sortie, malgré les thématiques de pression médiatique et de tabous sportifs qu’elle explore avec justesse.

