Cinéma – Une chronologie du 7e art : une histoire du cinéma à livre ouvert

Des origines du cinéma aux questionnements de son avenir, Ian Haydn Smith nous plonge, avec son ouvrage « Cinéma – Une chronologie du 7e art », dans des eaux profondes et captivantes.

Une présentation rapide de l’auteur : Ian Haydn Smith est un journaliste, critique et écrivain britannique, spécialisé dans l’histoire du cinéma. Rédacteur en chef des magazines Curzon et BFI Filmmakers, il a écrit de nombreux ouvrages sur les films et la photographie (Petite histoire du cinéma, Petite histoire de la photo, Le cinéma s’affiche – une autre histoire du cinéma).

Le livre se présente sous forme de frise chronologique – de 700 ans av. J.-C. jusqu’à nos jours ! – et illustré de bout en bout par des images de films, des croquis ou encore de dessins originaux. Nous nous arrêtons sur de grandes dates qui ont façonné et jalonné la grande histoire du cinéma, des premiers montages d’images sous forme d’animation jusqu’aux blockbusters et superproductions d’aujourd’hui.

Au gré de chaque période, des films incontournables, des moments-clés, des images et photos passionnantes que nous fait revivre l’auteur, agrémentés de textes et explications tout simplement captivants. Nous naviguons entre innovations technologiques, évolutions artistiques majeures, bouleversements politiques et évolution de la société, tout ceci replacé dans le contexte de leur époque de création.

Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas ici de simples redites ou anecdotes, nous parcourons un ouvrage sous forme d’oxymore, parlant en majorité de films anciens, mais sous un prisme original : des détails dans les histoires des différents personnages, différents styles et genres cinématographiques – les « nouvelles vagues » – venant de nombreux pays… En somme, une véritable histoire du cinéma à livre ouvert.

Yannick HENRION

Cinéma – Une chronologie du 7e art

Ian Haydn Smith

Gérald Guétat (Traducteur)

EAN : 9782841021697

272 pages

Éditions du May (06/03/2025)

